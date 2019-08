Silvio de Abreu estará no Encontro de Escritores Brasileirosem Nova York

O evento acontece dias 13 e 14 de setembro no Consulado Geral do Brasil em New York

Silvio de Abreu, um dos mais importantes e bem sucedidos autores brasileiros, será o convidado especial da edição de estréia do FOCUS BRASIL NEW YORK / Encontro de Escritores Brasileiros nos Estados Unidos. O autor participará de um bate papo com escritores e público no primeiro dia do evento (13 de setembro) e também será um dos homenageados na noite de sábado, dia 14, no encerramento da programação.

Entre os temas do bate papo com Silvio de Abreu está o acesso de autores brasileiros àquele que é considerado o “eldorado” da criação autoral no Brasil, que é escrever telenovelas. Somada as produções das grandes redes e as miniséries independentes, o Brasil é o terceiro maior produtor do gênero em todo o mundo e a Globo, a maior produtora de conteúdo próprio em teledramaturgia, em todo o planeta.

O evento acontece dias 13 e 14 de setembro no Consulado Geral do Brasil em New York. A participação é gratuita e primordialmente focada em autores brasileiros residentes nos Estados Unidos. Mas há participações confirmadas de outros países. Com número limitado de vagas, as inscrições devem ser feitas no site oficial, seguindo o link: http://www.focusbrasil.org/inscricao-new-york/

A programação inclui painéis sobre Crítica Literária, Publicação de Livros nos EUA, Mercado literário para novos autores, Literatura como Patrimônio Coletivo, Literatura Infantil e Português como Língua de Herança, além de uma feira de livros aberta ao público e uma noite de celebração e reconhecimento a personalidades e instituições que têm promovido a literatura brasileira nos Estados Unidos. Também durante o evento será inaugurada a Biblioteca de Autores Brasileiros nos Estados Unidos.

Entre os palestrantes convidados estão: Elisa Wouk Almino, Nereide Santa Rosa, Cristiane Bouger, JD Netto, Priscila Santa Rosa, Sandra Ferreira, Jonas Correia Filho, Jaime Zimmer, Juliana Albanez, Claudemir Oliveira, Simone Salgado, Else Vieira e Michelle Kettner. Confira a programação completa no link: http://www.focusbrasil.org/schedule-new-york/

SILVIO DE ABREU – Aos 76 anos de idade, Silvio de Abreu celebra seis décadas de carreira como ator, diretor, roteirista e dramaturgo. Atualmente é Diretor de Dramaturgia da Globo. Autor de grandes sucessos da teledramaturgia brasileira, com premiações internacionais e indicações ao “Emmy”. As suas telenovelas mais famosas são: “Guerra dos Sexos”, “Cambalacho”, “Sassaricando”, “Rainha da Sucata”, “Deus Nos Acuda”, “A Próxima Vítima”, “Torre de Babel”, e “Belíssima”.

O FOCUS BRASIL NEW YORK 2019 / Encontro de Escritores Brasileiros nos EUA é coordenado pela escritora e publisher Nereide Santa Rosa. O evento é uma realização da Fundação Focus Brasil, apresentado pela Globo Internacional, com apoio da BEA-Brazlian Endowment for the Arts, Underline Publishing e Consulado Geral do Brasil em NY.