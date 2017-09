Sindicatos treinam funcionários de hotéis contra batidas do ICE

Os instrutores fingem ser agentes do ICE e utilizam a técnica “policial bom” e “policial mal”

Funcionários no ramo de hotelaria em cidades como Los Angeles, Chicago e Nova York têm se reunido para sessões de treinamento sobre como lidar com visitas feitas por agentes do Departamento de Imigração (ICE). As aulas, organizadas pelo sindicato Unite Here!, ensinam aos trabalhadores como isolar efetivamente os agentes do ICE, enfatizando aos funcionários o direito de recusar a responder perguntas ou mostrar documentos de identificação.

Os instrutores fingem ser agentes do ICE e utilizam a técnica “policial bom” se referindo aos alunos com frases do tipo “você parece ser uma boa pessoa” e o “policial mal” que os ameaça gritando. “Eu preciso que vocês sejam simplesmente e absolutamente babacas”, disse o organizador Hugo Soto, um antigo trabalhador de hotel que ajudou a desenvolver o programa de treinamento, aos colegas que fingirão ser os agentes do ICE. “Nós temos que nos treinar para sermos capazes de vencer o ICE”.

Como parte do combate do Presidente Trump aos imigrantes indocumentados, as prisões realizadas pelo ICE aumentaram 40% e os alvos considerados prioridades para deportação foram ampliados vastamente. “Se você estiver ilegalmente nesse país”, disse Thomas Homan em maio, diretor interino do ICE, então, “você deve se preocupar”.

Os sindicatos estão na linha de frente da resistência, organizando protestos e apoiando projetos de lei como o aprovado na Califórnia que restringe a colaboração da polícia com o ICE e a ordenança proposta em Orlando que limita a detenção de imigrantes. Em maio, o sindicato AFL-CIO ofereceu aos seus afiliados um livro de 200 páginas explicando sobre como treinar os trabalhadores para agirem em batidas migratórias.

Além disso, os sindicatos estão tentando a barganha coletiva que visa limitar as ações das companhias. A Unite Here! Informou que a limitação da colaboração com o ICE será prioridade na negociação para os 270 mil funcionários de hotéis, cassinos e catering que a entidades sindicais representa, sendo que quase a metade desses contratos vence em 2018.

“Nós sabemos que as companhias com quem mantemos relacionamento irão obedecer a lei”, disse D. Taylor, presidente da entidade. “Nós simplesmente não queremos que eles facilitem para o ICE chegar e levar as pessoas embora”.

Os sindicalistas acreditam que, além de defender os direitos individuais, as proteções ajudam os trabalhadores a se mobilizar sem que a imigração seja utilizada como pretexto para puni-los.