Site “Passageiro Digital” esclarece dúvidas de viajantes ao Brasil

Com orientações sobre viagens áreas, o portal online também reforça condições de embarque e obrigações das empresas

Criado para tirar as dúvidas dos viajantes, o portal “Passageiro Digital” tem como objetivo proporcionar informações sobre tudo o que envolve o serviço aéreo e a experiência de voo para o usuário. O site fornece informações que vão desde os documentos necessários para o embarque às orientações sobre check-in, passando por problemas com bagagem, atrasos e cancelamentos.

Além de instruções aos clientes, também são apontadas as obrigações que as empresas possuem com os serviços prestados. Os assuntos são organizados por temas e subtemas mais buscados.

. Documentação:

No campo documento, por exemplo, o usuário encontra esclarecimentos sobre a documentação necessária em viagens domésticas e internacionais. Também estarão listados os documentos para adolescentes menores de 12 anos e entre 12 e 17 anos. As opções de check-in e os procedimentos de inspeção de segurança estão especificadas na página.

. Atraso:

Para atrasos superiores a quatro horas, cancelamentos, interrupção do serviço e perda da conexão, a empresa deve oferecer as opções de reacomodação em outro voo (próprio ou de outra empresa, na primeira oportunidade), reembolso integral e execução do serviço por outra modalidade de transporte. A escolha da alternativa sempre cabe ao passageiro.

Outros temas, como horário de embarque, informações sobre a bagagem de mão, bem como extravio, furto ou violação, também podem ser acessados no site.