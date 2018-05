Sobe o preço da gasolina no fim de semana do Memorial Day

O preço do combustível em Nova York ficou pouco abaixo da marca de US$ 3 o galão

Na região metropolitana de Nova York, a Autoridade Portuária (Port Authority) está preparada para 6 milhões de pessoas que viajam de avião, carro ou trem durante os três dias de férias. O pontapé inicial não oficial para o verão terá milhões de pessoas em trânsito movimento neste fim de semana prolongado do feriado Memorial Day. Para os motoristas, isso significa mais dinheiro gasto nas bombas de gasolina.

O preço do combustível em Nova York ficou pouco abaixo da marca de US$ 3 o galão. Os motoristas que abastecem o tanque de seus veículos na cidade pagarão US$ 24 centavos a mais por galão do que a média nacional de US$ 2,91. Ainda assim, os custos mais altos do gás “não parecem estar afetando a quantidade de pessoas que está viajando”, disse o porta-voz do AAA Northeast, Robert Sinclair.

A maioria das pessoas ainda dirige para curtir o feriado longe de casa, embora Sinclair acrescente que houve uma ligeira diminuição no úmero de motoristas que passarão o fim de semana prolongado fora da cidade. Em todo o país, 41.5 milhões de pessoas devem viajar, ou seja, um aumento de 5% em relação ao ano passado.

Sinclair previu que os motoristas podem esperar que suas viagens sejam quase 3 vezes mais demoradas do que o normal, caso tentem sair de Nova York a partir entre 3:30 pm e 6:00 pm, na sexta-feira (25). A Long Island Rail Road, a Metro-North e a Staten Island Railway estão adicionando trens extras na sexta-feira.

“Temos visto o aumento do tráfego em nossa área durante condições normais”, disse Sinclair. “Quando você combina viajantes de férias e viajantes em ‘fins de semana prolongados’, acho que estamos prevendo um tráfego épico nesse período”.

Ainda na região metropolitana de Nova Yoerk, a Autoridade Portuária está preparada para 6 milhões de pessoas que viajam de avião, carro ou trem durante os três dias completos do fim de semana. Isso inclui 3.3 milhões de pessoas que usam pontes e túneis e 1.8 milhão de passageiros em aeroportos. Para aqueles que passarão pelo aeroporto, o ônibus LaGuardia Link da MTA, também conhecido como Q70, estará livre durante o final de semana. Já a Long Island Rail Road, a Metro-North e a Staten Island Railway estão adicionando trens extras na sexta-feira (25).