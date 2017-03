Sócio da TelexFree pega 6 anos de prisão por pirâmide

James Merrill ouviu a sentença durante a audiência realizada na Corte de Worcester, Massachusetts

Na quarta-feira (22), o ex-sócio da TelexFree Inc., James Matthew Merrill, foi sentenciado a 6 anos de detenção numa penitenciária federal por sua participação no esquema de pirâmide que movimentou US$ 3 bilhões. O promotores públicos detalharam que o golpe lesou 2 milhões de investidores em todo o mundo, incluindo 41 mil em Massachusetts.

Mais de 50 pessoas lotaram a sala de audiência em Worcester (MA) para ouvir o Juiz Timothy Hillman dizer a sentença, que foi muito mais longa que 1 ano de detenção que os advogados do réu queriam, mas menos severa que os 10 anos sugeridos pelos promotores públicos.

James, de 54 anos, cuja esposa, filhos e amigos compareceram à audiência, desculparam-se para as vítimas do réu antes que ele fosse sentenciado. “É terrível e eu não tenho palavras para dar às essas pessoas pelo o que elas sofreram”, disse ele. “Eu sinto muito por todo esse desastre”.

Durante a audiência de 3 horas e meia, o advogado de Merrill tentou convencer Hillman que seu cliente não era a cabeça do maior esquema de pirâmide jamais julgado pelo Departamento de Justiça. Somente em Massachusetts, disseram os promotores, as vítimas perderam US$ 120 milhões. Os imigrantes moradores nas cidades de Framingham, Lawrence e Chelsea foram particularmente lesados, pois inúmeros trabalhadores de baixa renda acreditaram nas promessas de riqueza e sucesso da TelexFree.

Os promotores acrescentaram que o sócio de Merrill, Carlos Wanzeler, agora foragido no Brasil, foi o “criador principal” do negócio criminoso. Entretanto, citaram que Merrill não fez o suficiente para pará-lo ou denunciou às autoridades a fraude enquanto ela crescia rapidamente através da internet ou recomendações pessoais.

“Ele não fez as duas coisas que poderia ter feito: Denunciar a alguém ou sair, ir embora”, disse o Promotor Público Andrew Lelling.

O advogado do réu, Robert Goldstein, alegou que alguns participantes da TelexFree sabiam que se tratava de um esquema de pirâmide; que o dinheiro dos investidores novos era usado para pagar aqueles que investiram anteriormente. Entretanto, o juiz, não impressionado, perguntou se Merrill estava voltando atrás depois de ter assumido a culpa em outubro de 2016, na qual ele assumiu responsabilidade por seu papel no esquema. Goldstein respondeu que essa não era a intenção.

Várias vítimas deram testemunhos na audiência, algumas vezes chorando, detalhando como duvidaram da promessa da TelexFree de dinheiro fácil, mas se convenceram a investir dinheiro depois de verificarem o website da empresa, o registro junto ao Estado de Massachusetts e o currículo de Merrill como chefe executivo. Fernando Lemos, disse que, quando um amigo contou-lhe sobre a TelexFree, ele achou bom demais para ser verdade: Caso investisse US$ 1.425, foi informado, receberia pagamentos semanais de US$ 100. Depois de ver o lucro recebido pelo amigo, Fernando decidiu investir US$ 5.700, poupança que ele e a esposa haviam juntado para comprar uma casa. Ele acrescentou que perdeu tudo e se arrepende de ter pedido ao filho para investir também.

“O impacto negativo que esse homem, essa empresa, tiveram na minha comunidade é imenso”, disse Lemos.

“Esse homem tirou os sonhos das pessoas. Você deveria ser encarcerado por toda a vida”, disse Gladys Veja, diretora executiva da ONG Chelsea Collaborative, olhando diretamente para o réu.

A sentença de Merrill iniciará o processo do Governo de liberar o fundo de US$ 167 milhões confiscados da TelexFree e seus sócios. O fundo está processando milhares de denuncias de vítimas que perderam dinheiro.