Sogros de Trump se naturalizam americanos

Os eslovenos Viktor Knavs, de 73 anos, e sua esposa Amalija, de 71 anos, tornaram-se cidadãos norte-americanos na quinta-feira (9)

Na quinta-feira (9), os pais da primeira-dama Melania Trump foram jurados como cidadãos norte-americanos, ironicamente, através de um processo que o Presidente Donald Trump tem criticado. Viktor Knavs, de 73 anos, e sua esposa Amalija, de 71 anos, naturais da Eslovênia, participaram de uma cerimônia privada no número 26 da Federal Plaza, em Lower Manhattan (NY).

“Eles cruzaram uma jornada maravilhosa como muitos, como milhões”, disse o advogado Michael Wildes, do lado de fora do prédio com o casal esloveno. “Nós apenas agradecemos a todos pela atenção a este diálogo muito importante sobre a imigração. Este é um exemplo que vai dar certo”.

Acredita-se que os Knavses receberam residência permanente (green card) por meio de patrocínio de Melania Trump, que é cidadã americana naturalizada.

Os cidadãos americanos, natos ou naturalizados, estão atualmente autorizados a requerer residência para seus pais, filhos casados e irmãos adultos.

O Presidente Trump, que fez do endurecimento da segurança nas fronteiras a base principal de sua administração, considera esse processo de naturalização uma ameaça aos EUA e, portanto, vem pressionando para sua eliminação. Muito conhecido como reagrupamento familiar, Trump rotulou o programa de “migração em cadeia”.

. Hipocrisia:

Os defensores da imigração foram rápidos em destacar a aparente hipocrisia dos sogros do Presidente que se beneficiaram de um programa que ele prometeu encerrar.

“Se é verdade que os pais de Melania Trump obtiveram seus green cards através dela, e, então, posteriormente se naturalizaram, este é exatamente o tipo de migração familiar que Trump tem ridicularizado como ‘migração em cadeia”, disse Hasan Shafiqullah, chefe da Immigration Law Unit na Legal Aid Society.

“É o cúmulo da hipocrisia que ele critique a migração da família quando sua mulher está fazendo uso das leis que permitem exatamente isso”, acrescentou.

A esmagadora maioria dos imigrantes obtêm a residência legal permanente (green cards) com base em suas conexões familiares. Outros imigrantes os recebem através da loteria da diversidade de vistos, com base em seus empregos ou status de refugiados.

Na semana passada, o presidente criticou a “migração em cadeia” em um discurso contestado por fatos em um comício em Wilkes-Barre, Pensilvânia. “Você tem a migração em cadeia”, disse Trump. “Você sabe o que é isso? Um cara, assassino frio em muitos casos. Um cara entra e, então, você tem para trazer a tia dele, tio, pai, avô, avós e sobrinha por um terceiro casamento diferente”.

A trajetória da primeira-dama à cidadania ainda permanece envolto em mistério.

Wildes, que também representa Melania, em agosto de 2016, disse ao canal de TV Univision de que a ex-modelo recebeu o green card dela “com base em casamento” em 2001. A onformação causou espanto, pois não havia nenhuma indicação de que ela tinha sido casada antes de trocar votos com Donald Trump em 2005.

Um mês após a polêmica, Wildes’, Melania Trump postou nas redes sociais uma carta atribuída ao advogado na qual alegou que ela recebeu um visto de elite do programa EB-1 reservados para os candidatos com ‘capacidade extraordinária’.

“A Sra. Trump não recebeu o green card dela por casamento. Em vez disso, em 2000, ela autopatrocinou-se para o green card como uma modelo de ‘capacidade extraordinária ‘ e, em 19 de março de 2001, ela foi admitida nos Estados Unidos como uma residente permanente legal’, disse a carta.

Especialistas alegam que a carreira de modelo de Melana Trump provavelmente ficaria aquém dos padrões. Ela apareceu principalmente em catálogos e anúncios, embora tenha posado nua na revista GQ em 2000.

A porta-voz do Melania Trump, Stephanie Grisham, questionada para esclarecer como a primeira-dama recebeu o green card, respondeu que não comenta sobre os pais de Melania, pois “eles não fazem parte da administração atual e, portanto, merecem privacidade”.