Soldados são acusados de “vender casamentos” a imigrantes

O Sargento Edward Kumi Anguah e o recruta Ahmid Mohammed Murtadaas são acusados de arranjar matrimônios falsos em troca de dinheiro

Promotores federais acusaram dois soldados lotados no Fort Bragg, em Raleigh (NC), de arranjar casamentos fraudulentos entre soldados e imigrantes em troca de dinheiro, móveis e moradia. O esquema foi divulgado pelo Departamento de Justiça dos EUA, o qual detalhou que mandados de prisão foram emitidos para o Sargento Edward Kumi Anguah e o recruta Ahmid Mohammed Murtadaas. Um terceiro indivíduo foi acusado de fraude matrimonial, uso indevido de vistos, ajuda e cumplicidade.

As autoridades informaram que a investigação começou em dezembro de 2018, quando um agente do Departamento de Segurança Nacional (DHS) interrogou um soldado sobre ele ter um relacionamento amoroso com outro soldado solteiro enquanto era casado com outra pessoa. Durante a interrogação, o soldado relatou que o casamento dele era fraudulento.

Registros do tribunal revelam que parte do acordo exigia que o soldado recebesse dinheiro para as despesas de casa, dois meses de aluguel e móveis para um novo apartamento. As pessoas envolvidas no esquema podem ter a residência legal permanente (green card) cancelada, caso seja provado que houve fraude nos casamentos.

. USCIS alerta:

Já os imigrantes legais preocupados com o endurecimento das leis migratórias nos EUA correm o risco de se tornarem vítimas perfeitas para fraudadores que visam tirar vantagem daqueles envolvidos nos complicados procedimentos migratórios. Alguns dos lesados nesses esquemas ilegais podem simplesmente perder muito dinheiro. Entretanto, para outros pode ser até muito pior, pois podem se envolver em problemas e até entrarem em processo de deportação.

O Departamento de Cidadania & Serviços Migratórios (USCIS) emitiu um alerta para evitar os golpes migratórios mais comuns, porque conselhos errados na preparação da papelada migratória podem ser prejudiciais.

. Loteria do Green Card:

O registro para o “Diversity Immigrant Visa Program” (DV), conhecido popularmente como “Loteria do Green Card” e administrado pelo Departamento de Estado, é grátis. A data para o recebimento das aplicações para o Ano Fiscal de 2020 ainda não foi anunciada. O Governo dos EUA nunca envia e-mails anunciando os sorteados na loteria, portanto, qualquer comunicação desse tipo é fraude. As instruções para aplicar para a loteria e verificar os sorteados de 2018 e 2019 podem ser verificados online.

. Telefonemas ou pagamentos eletrônicos:

Os imigrantes que, por ventura, recebam notificações por telefone exigindo o pagamento de tarifas para processar as aplicações estão sujeitos à fraude. O USCIS não aceita pagamentos através de remessas pela Western Union ou Pay Pal e nunca exige pagamentos de tarifas por telefone ou e-mail. O USCIS aceita agora pagamentos com cartões de crédito/débito e cobra a tarifa de US$ 41 somente através do portal MyUSCIS, o qual provê uma conta personalizada para cada usuário. Todos os outros pagamentos devem ser efetuados com Money Orders ou cheques bancários emitidos por uma instituição financeira nos EUA.

O cancelamento do “Status de Proteção Temporária” (TPS) pela administração Trump que beneficia os imigrantes naturais de Honduras, El Salvador, Haiti e Nicarágua fez com que algumas famílias caíssem em desespero e insegurança. O prazo para a renovação do TPS já expirou e, portanto, os imigrantes não precisam enviar ou pagar por nenhuma papelada.

. Notário x advogado:

Um dos grandes erros que os imigrantes cometem é buscarem os serviços de notários (notary public, em inglês), conhecidos como “notários públicos” em espanhol, pois na maioria dos países da América Latina eles possuem credenciais legais e também são equivalentes a “advogados”. Entretanto, nos EUA, “notário público” não é um advogado de imigração. O USCIS alertou que o “notário público” não está autorizado a prover nenhum serviço relacionado à imigração. A página online da “American Immigration Lawyers Association” oferece informações sobre os advogados de imigração credenciados.

Todos os formulários para procedimentos migratórios podem ser baixados online gratuitamente. O USCIS alerta que todas as páginas eletrônicas dos órgãos governamentais terminam com a extensão “gov”. Exemplo: www.uscis.gov.