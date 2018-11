Sport Club Português organiza feira de saúde grátis em Newark

No local, também haverá sorteios de prêmios que incluem aplicação de Botox, limpeza dentária, entre outros

No domingo (18), das 9:00 am às 4:00 pm, o Sport Clube Português, no bairro do Ironbound, em Newark, abrigará a Feira de Saúde 2018. Durante o evento serão realizados exames de saúde, sangue, teste de HIV, diabetes (glicose), pressão arterial, vacina contra a gripe, além de consultas com psicólogos, nutricionistas, massagistas, esteticistas, médicos e outros profissionais ligados à área da saúde. Tudo grátis. A iniciativa é uma parceria entre o Mantena Global Care e o Sport Club Português.

A aplicação da vacina contra a gripe será coordenada pela farmacêutica Helena Coutinho e terá o apoio da Fundação Bernardino Coutinho e Morris Avenue Pharmacy de Elizabeth.

No local, também será realizada uma campanha de doação de sangue pela New Jersey Blood Service e sorteios de prêmios que incluem aplicação de Botox, limpeza dentária, entre outros. Além disso, também haverá mesas deliciosas com alimentação saudável e uma unidade móvel da Horizon realizará exames preventivos.

As reservas para a vacina contra gripe e mais informações podem ser obtidas através dos telefones: (973) 344-1644 e (973) 344-1645. O Sport Club Português fica localizado na 55 Prospect St., próximo à Penn Station de Newark.

. Palestra sobre o Diabetes:

Comemorando o Dia Mundial de Conscientização Sobre o Diabetes, será realizada na sede do Mantena Global Care, também no bairro do Ironbound, no sábado (17), das 6:00 pm às 10:00 pm, uma palestra sobre a síndrome. O evento é uma realização da Maranata Social Service e terá como palestrantes os especialistas Mara, Girlene Coughlin, Thiago, Júlio e o Dr. Lauro. Os ingressos custam US$ 10 ou 1 quilo de alimentos não perecíveis ou produtos de limpeza.

O Diabetes é uma síndrome metabólica de origem múltipla, decorrente da falta de insulina e/ou da incapacidade de a insulina exercer adequadamente seus efeitos, causando um aumento da glicose (açúcar) no sangue. O diabetes acontece porque o pâncreas não é capaz de produzir o hormônio insulina em quantidade suficiente para suprir as necessidades do organismo, ou porque este hormônio não é capaz de agir de maneira adequada (resistência à insulina). A insulina promove a redução da glicemia ao permitir que o açúcar que está presente no sangue possa penetrar dentro das células, para ser utilizado como fonte de energia. Portanto, se houver falta desse hormônio, ou mesmo se ele não agir corretamente, haverá aumento de glicose no sangue e, consequentemente, o diabetes.

As vagas são limitadas, portanto, reservas e mais informações podem ser obtidas através dos telefones: (862) 754-7632 e (973) 818-2288. A sede do Mantena Global Care fica localizada na 294 Ferry St., também em Newark.