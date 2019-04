State Troopers não divulgarão fotos de detidos em NY

Na quarta-feira (3), os patrulheiros anunciaram através de e-mail que já estão agindo conforme a proposta

A Polícia Estadual de Nova York não divulgará mais ao público as fotografias de pessoas detidas, informaram as autoridades. No último final de semana, legisladores estaduais votaram a favor da decisão como parte do pacote de leis embutido no orçamento de 2020.

A medida, proposta pelo Governador Andrew Cuomo, ainda requer a assinatura dele, entretanto, ele já criticou anteriormente o que considerou “invasão indesejada de privacidade”. Inicialmente, o Governador quis que o projeto de lei fosse mais adiante e selasse todos os registros de prisão.

A proposta visa impedir websites exploradores de extorquirem dinheiro de pessoas desesperadas para apagar o histórico criminal da internet. “Para mim, trata-se de extorsão. Entretanto, eles (detidos) não podem processar judicialmente por extorsão, então, como impedir que uma pessoa tenha a fotografia da prisão dela postada?” Questionou Cuomo durante entrevista ao canal WAMC, em janeiro.

Na quarta-feira (3), os patrulheiros anunciaram através de e-mail que já estão agindo conforme a proposta e, uma vez que Cuomo assine o projeto de lei, a nova legislação valerá para todos os departamentos de polícia no estado.

O porta-voz da Polícia Estadual detalhou que os agentes ainda podem divulgar fotografias de detentos quando isso ajudar no cumprimento das leis, por exemplo, na busca por foragidos.