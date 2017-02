Sucessor do polêmico xerife Joe Arpaio suspende colaboração com o ICE

Paul Penzone adiantou que não manterá detidos por dias extras os imigrantes que cumprirem as sentenças

Durante muitos anos, os imigrantes liberados nas penitenciárias em Phoenix (Ariz.) eram rotineiramente mantidos detidos por 2 dias para que as autoridades federais migratórias tivessem tempo de verificar o status migratório e iniciar processos de deportação. Essa foi a política posta em prática pelo Xerife Joe Arpaio e denunciada abertamente por críticos que a acusavam injustiça com relação aos imigrantes. As penitenciárias em outras cidades também foram acionadas judicialmente tendo como base a inconstitucionalidade em manter uma pessoa detida depois que ela pagou fiança ou cumpriu a sentença.

O indivíduo que venceu Arpaio nas eleições em novembro de 2016 anunciou na noite de sexta-feira (17) que suspenderia a prática baseado nas dúvidas sobre sua constitucionalidade. A decisão significa que o escritório do xerife do Condado de Maricopa não manterá mais os imigrantes detidos após as datas de liberação, passando a responsabilidade para os agentes do Departamento de Imigração (ICE).

“Eu tenho a obrigação em fazer com que esse escritório atue conforme a Constituição e nos limites da lei”, disse o novo xerife, Paul Penzone, durante uma coletiva de imprensa.

Ele acrescentou que a Promotoria Pública do Condado de Maricopa o informou sobre os riscos legais a que a política estava sujeita e, então, ele decidiu suspendê-la.

A Promotoria Pública do Condado informou no sábado (18) que revisou casos envolvendo o ICE nos tribunais, incluindo um no Texas em que a Corte concluiu que as autoridades no condado sem a autorização de impor as leis migratórias não podem manter pessoas detidas além do tempo necessário para cumprir leis estaduais.

O Senador Estadual John Kavanagh, um republicano que ajudou a redigir um projeto de lei no Arizona que combate a imigração indocumentada, alegou anteriormente que a ação de Penzone “o enfureceu” e que, portanto, ele tentará revertê-la. Kavanagh adiantou que consultará advogados legislativos e a Promotoria Pública do Condado sobre a decisão do novo xerife.

“Talvez, isso viole a lei estadual que exige que as autoridades de segurança cooperem com o ICE em assuntos migratórios no que diz respeito a lei, abrindo a oportunidade para sanções contra o condado, caso a decisão não seja revertida”, disse o senador.

A decisão de Penzone ocorreu depois que o Presidente Donald Trump assinou decretos de lei que permitem uma postura mais rigorosa com relação à imigração, cumprindo a promessa que se tornou a base de sua campanha eleitoral. Semana passada, agentes do ICE prenderam centenas de indocumentados, incluindo membros de gangues, estupradores e traficantes de drogas. Os imigrantes denunciaram que os agentes também prenderam pessoas que cometeram delitos menores e despedaçaram famílias. O governo alegou que tais batidas são simplesmente a “continuação” das políticas postas em prática durante a presidência de Barack Obama, cuja administração deportou um número recorde de imigrantes.

As ações do antigo xerife ocorreram em Phoenix ao longo da última década e Arpaio juntou-se a Trump em comícios diversas vezes. As batidas migratórias realizadas por ele geraram controvérsia durante sua gestão e seus oponentes questionaram a forma com que os imigrantes eram tratados no sistema penitenciário. As ações incluíam a presença constante de agentes de imigração nas prisões e as detenções além do tempo de “cortesia” que Penzone eliminou.

Os ativistas também querem os agentes do ICE fora das penitenciárias, entretanto, o novo xerife não alterou isso. “Nós continuaremos a ser agressivos no cumprimento das leis para manter a população segura”, respondeu.