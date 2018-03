Suicídio abala comunidade brasileira em Massachusetts

A catarinense Ruth Colombo faleceu na noite de domingo (25), em Brockton (MA)

Na noite de domingo (25), a depressão fez mais uma vítima fatal na comunidade brasileira em Massachusetts. Segundo postagens que circulam no Facebook, Ruth Colombo, natural de Criciúma (SC), moradora em Brockton (MA), tirou a própria vida em casa. Conforme amigos, ela sofria de depressão há algum tempo e deixou 3 filhos e netos. Em fevereiro desse ano, ela teria visitado a cidade natal.

A morte súbita e prematura de Ruth abalou os amigos e vários deles postaram no Facebook mensagens de carinho e apoio à família da brasileira.

“Então, a vida e a falta de respostas pra tantas perguntas que temos a fazer! Ela partiu, uma cliente e paciente vaidosa, querida demais… deixou meu coração triste. Meu Face ficará mais vazio sem os likes e os comentários dessa pessoa linda! Descanse em paz Ruth Colombo, não vou dizer Adeus, mas até breve!!” Postou a internauta Cléo Medeiros.

“É amiga nunca pensei que este dia fosse chegar tão cedo, mas chegou e eu quero dizer que sempre te amei muito e que vou guardar este seu sorriso lindo pra todo o sempre, que seu descanso seja eterno, que sua passagem seja cheia de muita luz; a sua dor acabou!! A saudade vai ser grande, mas o nosso amor é eterno!!!” Postou Maria de Oliveira.

“Meu Deus mais uma brasileira suicidou-se aqui na América, que Deus conforte toda família, parente e amigos! E que em nossas orações continuem orando para Deus livrar o seu povo do suicídio em nome de Jesus!” Postou Rocha Adriany.

“Deus console a família!!” Postou Neto C. da Silva.

“Jesus. Que o Senhor conforte todos nesta hora tão difícil!” Postou Christiane Silva.

. Os perigos da depressão:

No intervalo de 16 dias, Ruth foi o segundo brasileiro a tirar a própria vida nos EUA. Na tarde de sexta-feira (9), Dylan Bueno, de 14 anos, morador em Newark, foi encontrado inconsciente em seu quarto por familiares. O adolescente é filho do casal Ariane Ferreira Bueno e Adriano Ribeiro e estudava na Ann Street School. O jovem deixou os pais, parentes e o irmão caçula, Henry, além de amigos de infância. Na ocasião, Ariane postou em sua página no Facebook:

“A depressão mata. Meu filho sempre foi alegre, brincalhão, o palhaço da turma. Isso ele herdou de mim. Mas, havia algo dentro dele que não estava bem. Algo que eu não consegui tirar. Sempre conversei com ele sobre tudo. Nunca escondi nada dele. Mas ele escondeu de mim, essa depressão que eu não sei por onde começou (e) nem o porquê”, relatou.

. Ato de generosidade:

Apesar da dor imensa da perda, a família de Dylan, num gesto extremo de generosidade, doou os órgãos do jovem. Na quarta-feira (14), Ariane Ferreira Bueno postou em sua página do Facebook a imagem de um diploma emitido pela NJ Sharing Network, em agradecimento à doação. A morte inesperada e prematura do adolescente, filho de imigrantes brasileiros, chocou a comunidade brasileira no bairro do Ironbound, em Newark.

“Dylan vive em outras pessoas agora. Ele ajudou 2 crianças a enxergarem. Ajudou 2 pessoas com problemas de coração. Ajudou crianças com câncer. Ajudou mulheres que tiveram câncer de mama para a reconstrução da mama. Nosso filho vive em Deus”, postou Bueno no Facebook.