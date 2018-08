Sul de NJ terá novo código telefônico de área

O novo prefixo telefônico 640 compartilhará a área atualmente coberta pelo 609

Em outubro de 2015, o Comitê de Utilidades Públicas (BPU) foi informado que a quantidade de números telefônicos disponíveis cobertos pelo código de área 609, no sul de New Jersey, se esgotaria no 3º quadrimestre de 2018. O problema aconteceria se não fosse criado um novo código de área para a região, informou Kathleen O’Brien, porta-voz da BPU.

Quando os primeiros códigos de área foram criados no Estado Jardim, New Jersey foi basicamente divido ao meio, ou seja, o 609 cobrindo toda a região sul e o 201 cobrindo o norte. O novo código 640 cobrirá com o 609 a região central e sudeste do estado, de Cape May a Trenton. Com início agendado para 1 de setembro, as novas linhas telefônicas no território atual coberto pelo 609 receberão números já com o código de área 640. Os assinantes que já possuem os números com o prefixo 609 permanecerão da mesma forma, entretanto, os novos assinantes terão o novo código de área.

Acrescentando o 640, significa que New Jersey terá agora 10 códigos de área diferentes: 862, 973, 201, 551, 908, 732, 848, 856 e 609.

A mudança não significa que o código de área 609 será extinto. O professor de Psicologia da Rutgers University explicou que existe um sentimento de orgulho muito forte atrelado aos prefixos. “As pessoas possuem uma aproximação aos códigos de área deles por vários motivos, portanto, mudar um código de área cria vários problemas óbvios; especialmente para aqueles de fora da região que não estão informados da mudança”, disse ele.

Ele frisou a mudança na Filadélfia quando o código 267 foi acrescentado, sendo que a maioria dos prefixos das linhas de telefones celulares é 2015. ”O 2015 representa a Filadélfia de uma forma que o 267 não consegue com a mesma intensidade. Havia uma loja na South Street que vendia camisetas e decalques com o número 2015”, relatou.