Suprema Corte de Massachusetts determina que policiais não podem colaborar com o ICE no estado

A decisão da Corte Suprema Estadual de Massachusetts (SJC) ocorreu por unanimidade

Na segunda-feira (24), a comunidade imigrante em Massachusetts viveu um momento histórico: A Corte Suprema Estadual (SJC) determinou que as autoridades nos tribunais não possuem o direito de deter pessoas suspeitas de serem indocumentadas se elas não enfrentarem acusações criminais. Além disso, os magistrados determinaram que as polícias estadual e local não podem cooperar com o Departamento de Imigração (ICE) quando é pedido para manter uma pessoa presa até que os agentes cheguem com uma ordem de prisão (detainer).

A decisão da SJC é a primeira estadual em toda a nação no que diz respeito à polêmica se as autoridades estaduais e municipais devem ou não acatar os pedidos do ICE na detenção de pessoas. A determinação é consequência do caso Sreynuon Lunn vs. Commonwealth, envolvendo um homem sujeito à uma ordem de deportação ao Cambodia. Ele foi preso por roubo sem o uso de arma. Apesar de as acusações posteriormente terem sido suspensas, as autoridades federais pediram à polícia local para detê-lo para que os agentes do ICE pudessem pegar e deportá-lo.

Laura Rotolo, da ACLU de Massachusetts, disse que “a ordem de detenção do ICE é simplesmente o pedido para manter uma pessoa detida. Não é a evidência de um crime. Não é de forma alguma legalmente suficiente para privar uma pessoa da liberdade dela”.

A advogada Emma Winger argumentou que não existe lei estadual exigindo que as autoridades locais cooperem. “Todas as partes concordam que para que as autoridades estaduais detenham alguém tendo como base uma ordem de prisão da imigração, ela deve ser autorizada por lei estadual”, explicou ela.

A SJC concordou. Na decisão, os juízes declararam: “A lei de Massachusetts não provê nenhuma autoridade aos funcionários da Corte de Massachusetts de prender e manter detido um indivíduo simplesmente por causa de um pedido feito pela imigração; além do tempo em que essa pessoa deveria ser liberada da custódia do Estado”.

O chefe do Departamento de Polícia de Chelsea, Brian Kyes, explicou que “caso o ICE tenha interesse numa determinada pessoa e realmente quiser detê-la, ele terá que chegar aos departamentos de polícia o mais rápido possível, mas isso certamente tira a responsabilidade da polícia”.

A ACLU celebrou a decisão na manhã de segunda-feira (24) através de um comunicado:

“A decisão dessa Corte lança um precedente importante de que nós somos um país que respeita a Constituição e a regra da lei. Essa vitória é a primeira desse tipo na nação. Numa época em que a administração Trump está pressionando a favor de políticas discriminatórias e agressivas do cumprimento das leis. Massachusetts lidera todo o país ao limitar como o Estado e a polícia local ajuda o cumprimento das leis migratórias federais”.

A promotora pública geral de Massachusetts, Maura Healey, também elogiou a decisão da SJC, dizendo ela permite que o cumprimento das leis “centralize seus recursos em manter as pessoas seguras”.