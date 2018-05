Tatuagem coloca “Dreamer” em processo de deportação

Daniel Ramirez Medina foi acusado por agentes do ICE de pertencer a uma gangue de rua devido sua tatuagem

O jovem Daniel Ramirez Medina, que vive nos EUA desde criança, quase foi deportado por causa de uma tatuagem. Em uma pequena vitória dos direitos de imigração no início desta semana, um juiz federal decidiu em favor de Medina, beneficiário do programa Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), que foi detido por agentes do Departamento de Imigração (ICE). Apesar de estar protegido pelo DACA, ele foi destituído de seu status porque os agentes, apontando para a tatuagem dele, alegaram que Medina era um membro de gangue e, portanto, elegível para deportação. Quando o Juiz Distrital dos EUA Ricardo S. Martinez determinou que o ICE violou o processo devido, o magistrado também criticou as autoridades migratórias por fazerem “a afirmação contínua de que Ramirez é afiliado a gangues, apesar de não fornecer nenhuma evidência específica ao Tribunal de Imigração.

O caso de Medina é apenas um exemplo de como o ICE está usando cada vez mais uma a tática brutal e ousada de reivindicar que pessoas são membros de gangues com base na mais frágil das “evidências”.

O que aconteceu com Medina não é um incidente isolado. Um novo relatório publicado esta semana pela New York Immigration Coalition (NYIC) e pela Immigrant and Non-Citizen Rights Clinic (INRC) na CUNY School of Law revelou que policiais e agentes de imigração estão criando perfis de minorias sociais em Nova York. Alegar afiliações de gangues que, então, se tornam a base para recusas de pedido de visto, detenção sem razões sólidas e até mesmo deportação. Na prática, trata-se de um ciclo e uma armadilha: a coisa da qual você está sendo acusado se torna a razão pela qual você não pode contestar a acusação. O relatório, “Swept Up in the Sweep” (Varrendo a rua): O impacto das alegações de gangues em imigrantes nova-iorquinos compara o uso de bancos de dados de gangues e afiliações à política inconstitucional de “stop-and-frisk” (Pare e reviste) empregada pelo Departamento de Polícia de Nova York (NYPD) que amedronta e põe em risco as minorias sociais.

A estratégia é parte da agenda anti-imigração do Presidente Donald Trump. Durante uma reunião na terça-feira (15), Trump, em resposta a um comentário sobre a gangue MS-13, caracterizou os imigrantes em questão como “animais”. Depois que as declarações de Trump foram relatadas, ele afirmou que suas palavras foram descaracterizadas, mas seu histórico de comparar os imigrantes a estupradores e criminosos, além do exagero da “ameaça nacional” provocada pela violenta gangue MS-13, impulsionaram por muito tempo sua ampla agenda anti-imigração. Ele frequentemente associou os imigrantes indocumentados à brutal gangue MS-13 e disse que a quadrilha transformou comunidades antes pacíficas em Long Island (NY) “em campos de matança manchados de sangue”. Em abril de 2017, Trump postou no Twitter: “As políticas fracas de imigração ilegal da administração Obama permitiram que gangues ruins do MS 13 se formassem em cidades nos EUA. Estamos removendo-as rapidamente!”

Apesar das alegações de Trump, especialistas disseram que não está claro que o MS-13 cresceu em tamanho ou perigo nos últimos anos em comparação com outras gangues nos EUA e, ao contrário, argumentam que a posição de Trump pode fortalecer a gangue e as comunidades que eles prejudicam. “Essa atitude de que há uma nova ameaça e é nova e é tudo imigração, não há um pedaço dessa narrativa que seja precisa”, disse Jorja Leap, pesquisador de gangues da UCLA, à CNN em abril passado. Os imigrantes são menos propensos a cometer crimes do que os cidadãos dos EUA.