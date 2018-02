Televangelista dá alternativa para vacina contra gripe: Deus

Em sermão, Glória Copeland afirmou não acreditar que “exista tal coisa chamada onda de gripe”

Mais de 37 crianças em diversas partes dos EUA morreram em decorrência da nova onda de gripe que já é considerada uma das piores na história do país; embora que o pico da epidemia ocorra em fevereiro. Entretanto, a televangelista texana Glória Copeland pensa que não há nada com o que se preocupar. De fato, ela afirmou não acreditar que “exista tal coisa chamada onda de gripe”.

“Nós temos a estação dos patos, a estação dos veados, mas nós não temos a estação da gripe”, disse ela através de um vídeo postado no Facebook, semana passada. “Além disso, não aceite quando alguém o ameaçar com ‘todo mundo está pegando a gripe!”

Os comentários da líder religiosa foram feitos no mesmo tempo em que os médicos encorajam a população a se vacinarem contra a gripe, pois 85% das crianças que morreram não haviam sido vacinadas, informou a diretora do Centro de Controle de Doenças (CDC), Brenda Fitzgerald. A vacina contra a gripe não é garantia contra a doença, mas especialistas explicam que as vacinas tornam a gripe mais branda.

Essa não foi a primeira vez que Glória, que no vídeo dela diz que “Jesus em pessoa nos deu a vacina contra gripe”, tem insistido que as pessoas ponham a saúde dela nas mãos de Deus. A líder religiosa uma vez contou vantagem, durante uma conferência, que ela e o marido não precisam de remédios com receita médica porque o Senhor cura todas as doenças.

Em 2015, Copeland participou do programa “Last Week Tonight with John Oliver”, do canal HBO, o qual acusou os televangelistas de manipular e fraudar os fiéis. Na ocasião, Oliver exibiu um vídeo de um sermão dela, no qual ela fala para a audiência sobre o câncer.

“Nós sabemos o que está errado com você. Você tem câncer. A notícia ruim é que nós não sabemos o que fazer com isso; exceto dar-lhe um veneno que o tornará mais doente”, disse Copeland. “Agora, o quê você quer fazer? Você quer fazer isso ou sentar aqui na manhã de sábado, escutar a palavra de Deus, deixar que a fé chegue ao seu coração e ser curado?”

Semana passada, Glória disse aos seus fiéis para se protegerem com a “palavra de Deus”.

“Se você disser, ‘bem, eu não tenho nenhum sintoma da gripe’, então, ótimo! Essa é a forma que deveria ser”, comentou ela. “Simplesmente, continue a dizer isso: ‘Eu nunca pegarei gripe. Eu nunca pegarei gripe’. Ponha palavras. Injete-se com a palavra de Deus”.

No Texas, estado onde mora a família Copeland, 14.5% das consultas aos hospitais e consultórios médicos durante a última semana de janeiro foram relacionadas aos sintomas provocados pela gripe, publicou o jornal San Antônio Express News.