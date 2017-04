Temperatura atingirá 80º graus nos próximos dias

Existe a possibilidade de pancadas de chuva na madrugada de sexta-feira (28)

A quarta-feira (26) cinzenta e fria dará lugar à quinta-feira (27) parcialmente ensolarada, com ventos brandos e temperatura em torno dos 70º graus (21º Celsius). Há a possibilidade de pancadas de chuva na madrugada de sexta-feira (28) até a parte da manhã, quando as nuvens pesadas se movem na direção do oceano atlântico.

A sexta e o sábado (29) tendem a ser quentes e sem chuva, com a temperatura alcançando os 80º graus (26º Celsius) e o céu parcialmente ensolarado. Existe a maior possibilidade de pancadas de chuva no sábado que na sexta-feira.

A chuva pesada na terça-feira (25) não transbordou rios e somente o rio Wanaque se aproximou do estágio de inundação, segundo o Serviço Meteorológico Nacional (NWS). A cidade de Holmdel registrou 2.55 polegadas de chuva, conforme o escritório climatológico estadual. Em Berkeley 1.88 polegadas e Oceanport 1.77 polegadas.

Na região norte de New Jersey, Wayne registrou 1.29 polegadas de chuva, na terça-feira. Embora não seja uma quantidade enorme, o volume bateu o recorde da cidade para 25 de abril. O recorde anterior foi de 1.24 polegadas em 1975.

Na manhã de quarta-feira (26), Atlantic City, Newark e Trenton apresentaram acumulações de chuva abaixo do normal para o mês de abril, segundo dados do NWS. Atlantic City esteve 0.23 polegadas abaixo do normal, Newark 0.31 polegadas e Trenton 0.66 polegadas.