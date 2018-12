Tempestade de neve cai no sul de New Jersey

O NWS informou que a neve poderá cair na velocidade de 1 polegada (2.5 cm) por hora durante as próximas horas

Durante as primeiras horas da tarde de quarta-feira (5), uma tempestade passou em algumas áreas na região sul de New Jersey e mais está a caminho, fazendo com que o Serviço Meteorológico Nacional (NWS) emitisse um alerta para o Condado de Atlantic. Os especialistas preveem que entre 3 (7.6 cm) e 6 polegadas (15.2 cm) poderá acumular nessa região do Estado Jardim antes que a tempestade desapareça à noite.

No alerta, emitido pouco antes da 1:00 pm, o NWS informou que a neve poderá cair na velocidade de 1 polegada (2.5 cm) por hora durante as próximas horas, portanto, os motoristas e passageiros de transportes públicos na sul de New Jersey poderão “enfrentar condições difíceis nas estradas” durante a volta para casa. Num aviso especial emitido às 2:00 pm, o Serviço Meteorológico disse que uma frente pesada de neve estava movendo-se em direção aos condados de Atlantic, Burlington, Cape May e Ocean, com a velocidade de 2 polegadas (5 cm) de neve por hora.

“Isso resultará na redução da visibilidade para 1 quarto de milha ou menos nas estradas cobertas de neve”, diz o aviso.

O Condado de Atlantic recebeu sinal de alerta. Já os avisos de alerta nos condados de Ocean e Burlington continuam em vigor até às 6:00 pm, de quarta-feira (5).

Pouco depois das 2 da tarde, ao longo da rodovia NJ Parkway o limite de velocidade foi diminuído em ambos os sentidos da Saída Sul 6, Rota 147 em Middle Township até a Saída 63ª, Rota 72 East em Stafford Township. O limite de velocidade foi reduzido para 45 mph devido as condições nas estradas e a distribuição de sal no asfalto.

O NWS previu o acúmulo de neve nas respectivas regiões: 3 polegadas (7.6 cm) em Egg Harbor Township (Condado de Atlantic), 3 polegadas (7.6 cm) em Mays Landing (Condado de Atlantic), 3 polegadas (7.6 cm) em Newfield (Condado de Gloucester), 2.8 polegadas (7.1 polegadas) em Atlantic City (Condado de Atlantic), 2.2 polegadas (5.5 cm) em Absecon (Condado de Atlantic) e 2 polegadas (5 polegadas) em Seaville (Condado de Cape May).