Tempestade de neve poderá acumular 6 polegadas em NJ

Especialistas preveem a passagem da nevasca pelo Estado Jardim entre quarta (3) e quinta-feira (4)

O Serviço Meteorológico Nacional (NWS) emitiu um aviso de alerta para 5 condados em New Jersey devido a aproximação de uma tempestade forte que poderá acumular até meio pé (15 cm) de neve nas regiões. O aviso entra em vigor entre 9 horas da noite de quarta-feira (3) a 7 horas da noite de quinta-feira (4) nos condados de Atlantic, Cape May, Monmouth e Ocean, além da área sudeste do Condado de Burlington.

As previsões indicam entre 4 a 6 polegadas de acúmulo de neve nas regiões leste e sul no Estado Jardim, enquanto tempestades no litoral atlântico sobem o país e se intensifica rumo a Cape Cod. Nós últimos dois dias, os computadores têm sido inconsistentes com relação à rota da tempestade. Os especialistas preveem que, caso a tempestade passe distante do litoral, ela acarretará em pouca quantidade de neve em New Jersey e New York City. Entretanto, caso a tempestade se aproxime do litoral, ela poderá acumular entre 10 (25.4 cm) a 12 polegadas (30.4 cm) na região.

“Ainda está valendo o potencial para ambos os cenários, ou seja, um distante do litoral e outro mais próximo”, disse Mitchell Gaines, meteorologista do NWS no condado de Burlington. Entretanto, acrescentou, o cenário mais provável será o de pouca acumulação de neve.

O NWS previu menos de 1 polegada (2.5 cm) de acúmulo de neve nos condados de Sussex e Warren, e entre 1 a 2 polegadas (5 cm) nos condados de Bergen, Essex, Hudson, Morris, Passaic, Somerset e Union, e entre 2 a 3 polegadas (7.6 cm) nos condados de Mercer, Middlesex e áreas no interior sul de New Jersey.

Além da possibilidade da queda pesada de neve nas áreas afetadas pela tempestade, ventos fortes poderão espalhá-la, informou o NWS. “Existe a chance de diminuição da visibilidade”.