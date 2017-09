Tempestade José ruma em direção a NJ

José poderá ser o 3º furacão a afetar os EUA em menos de 1 mês

É hora de New Jersey começar a prestar um pouco mais de atenção na trajetória da tempestade tropical José, que pode em breve ganhar a força de um furacão enquanto ruma em direção ao norte. A última previsão do tempo emitida às 5:00 de sexta-feira (15) pelo National Hurricane Center coloca New Jersey na região chamada “cone de incerteza” pela primeira vez. A trajetória para a direção oeste mudou na madrugada.

Apesar de ainda faltar dias para que o centro da tempestade passe a centenas de milhas de distância do litoral de New Jersey, os especialistas dizem que aumenta a possibilidade de o Estado Jardim ser afetado pela tempestade. Embora os efeitos na região dependam do rumo que José tomará nos próximos dias, o risco mais alto de de maré alta e inundação em regiões baixas ocorrerá nas noites de domingo (17) e terça-feira (19), segundo o Serviço Meteorológico Nacional (NWS).

As “bordas” da tempestade José poderão provicar chuvas nas regiões costeiras do estado no início da noite de segunda-feira (18). Ventos fortes poderão ocorrer no litoral na terça-feira (19) e a chuva poderá permanecer até quarta-feira (20), conforme os especialistas.

Além disso, a tempestade poderá provocar ondas altas e correntes marinhas fortes até pelo menos o meio da semana que vem.

Às 5 horas da madrugada de sexta-feira (15), José estava 360 milhas do sudeste nas Bahamas e movendo-se lentamente a 8 mph (13 km por hora), informou o National Hurricane Center. José poderá ser o 3º furacão a afetar os EUA em menos de 1 mês.