Tempestade pode acumular até 6 polegadas de neve em NJ

A tempestade que ocorrerá na madrugada de terça (20) para quarta-feira (21) poderá ser mais forte e provocar mais queda de neve

Na madrugada de terça (20) para quarta-feira (21), uma tempestade passará por New Jersey e poderá acumular até 6 polegadas (15 cm) em algumas regiões do estado. A primeira tempestade, que ocorrerá na terça-feira, tende a ser uma mistura de chuva e neve, segundo o Serviço Meteorológico Nacional (NWS). A primavera começa oficialmente às 12:45 pm no mesmo dia, antes da chegada de outra tempestade.

A tempestade que passará na madrugada de terça para quarta-feira poderá ser mais forte e provocar mais queda de neve, caso se aproxime mais do litoral. A combinação de neve pesada e ventos fortes poderá provocar a queda de galhos de árvore, consequentemente, causando falta de energia elétrica. Essa será a 4ª nevasca em março. Durante a 2ª das três tempestades ocorridas no mês, 340 residências e estabelecimentos comerciais ficaram sem eletricidade. Além disso, ainda há a possibilidade de alagamento no litoral entre a noite de terça e quarta-feira.

Os condados que tendem a acumular mais neve entre a manhã de terça e manhã de quinta-feira (22) são Monmouth, Ocean, Mercer, Burlington, Gloucester, Camden e Salem, com a previsão de 4 polegadas (10 cm) a 6 polegadas (15 cm). A região noroeste de New Jersey tende a acumular entre 1 polegada (2.5 cm) e 2 polegadas (5 cm). O período mais forte da tempestade será na noite de quarta-feira (21).

As temperaturas amenas em março dificultarão o acúmulo de neve nas estradas e calçadas, a menos que ela caia rapidamente e de forma pesada. Já quinta-feira (22), o céu será nublado e a temperatura em torno dos 40º graus (4º Celsius).