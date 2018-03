Tempestade poderá acumular até 12 polegadas de neve em NJ

A tempestade provocará ventos fortes, embora nem tanto quando a ocorrida na sexta-feira (2)

Aparentemente, o inverno insiste em não terminar na região nordeste dos EUA. Os especialistas preveem para a noite de terça (6) para quarta-feira (7) uma tempestade de neve que poderá acumular entre 4 (10 cm) a 8 polegadas (20 cm) na maior parte de New Jersey e até 12 polegadas (30 cm) na região norte. O inverno termina oficialmente na terça-feira (20), com a chegada da primavera.

A tempestade provocará ventos fortes, embora nem tanto quando a ocorrida na sexta-feira (2), assim como neve nas regiões norte e central. Ainda existe a possibilidade de inundações no litoral, informou o Serviço Meteorológico Nacional (NWS), na segunda-feira (5). A tempestade de inverno tende a passar pelos condados de Somerset, Hunterdon, Morris, Warren, Sussex, Passaic, Union, Essex, Hudson e Bergen entre a noite de terça até a tarde de quarta-feira.

Apesar de os condados de Sussex e Passaic estarem previstos para acumularem entre 8 (20 cm) e 12 polegadas (30 cm) de neve, , outras no norte do estado ao longo da Interstate 78 poderão acumular entre 4 (10 cm) a 8 polegadas (20 cm), informou o NWS. A situação poderá piorar mais ainda para as residências que estão sem energia elétrica desde a tempestade de sexta-feira (2). Até às 7 horas da manhã de segunda-feira (5), mais de 70 mil residências e estabelecimentos comerciais ainda não tinham energia elétrica.

Devido à tempestade prevista para quarta-feira (7), o tráfego poderá ser difícil devido ao asfalto coberto de neve e a visibilidade reduzida devido à queda da neve. Outra possibilidade para a tempestade será a possibilidade de queda de chuva ou chuva congelada no litoral ao longo da Intestate 95, segundo a AccuWeather.com. Caso isso ocorra, aumenta a possibilidade da queda de neve mais pesada no interior do estado.

Os especialistas frisaram que se tratam de previsões, portanto, as condições climáticas podem variar. Além disso, o horário da mudança de chuva para neve afetará a quantidade de gelo que cairá. O NWS prevê entre 6 (15 cm) a 8 polegadas (20 cm) em Belvidere, Morristown, Newark e Paramus. A região de New Brunswick tende a acumular entre 4 (10 cm) a 6 polegadas (15 cm).

Milhares de residentes em New Jersey ainda estão sem energia elétrica desde a tempestade ocorrida na sexta-feira, a qual acumulou até 16.5 polegadas (42 cm) em algumas parte de New Jersey. Enquanto isso, a segunda (5) e terça-feira (6) tendem a ser parcialmente ensolaradas e ventos de 40 mph.