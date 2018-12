Tempestade poderá afetar viagens antes do Natal

As condições climáticas tendem a ser mais chuvosas do que com neve, pois uma frente quente também passará pela Costa Leste dos EUA

Na sexta-feira (21), a formação de uma tempestade na Costa do Golfo do México tende a impactar as viagens ao longo da Costa Leste, quando milhões de americanos se preparam para aproveitar o fim de semana prolongado do Natal. O Serviço Meteorológico Nacional (NWS) informou que condições climáticas “significativas” podem provocar tempestades fortes na região sudeste dos EUA, com início na quinta-feira (20), e chuvas fortes e alagamentos na região nordeste, na sexta-feira (21).

“Nós poderemos ter entre tempestades fortes e severas ao longo do sudeste, incluindo ventos fortes e até alguns tornados com chuva forte e alagamentos”, disse a meteorologista Janice Dean, do canal de TV Fox News. “Isso se espalhará em direção ao meio-atlântico para o nordeste”.

A tempestade tende a ser mais chuvosa do que com neve, pois uma frente quente também passará pela área, provocando temperaturas amenas recordes no nordeste dos EUA. Alertas de alagamento já entraram em vigor desde a Virgínia até a região da Nova Inglaterra, onde se prevê o acúmulo de chuva em até 3 polegadas (7.6 cm). A possibilidade de alagamentos no litoral também é grande.

O NWS informou que o alagamento generalizado pode ser possível ao longo da região porque várias áreas já bateram o recorde previamente, incluindo Washington-DC. A tempestade se aproxima durante o que tende a ser a temporada recorde de viagens mais movimentadas da estação. Calcula-se que mais de 110 milhões de pessoas estarão nas estradas e no ar, segundo a Associação Americana de Automóveis (AAA).

A chuva cairá em New York City na quinta-feira (20) durante o período que o congestionamento será o pior na área, ou seja, entre 9:30 pm e 10:30 pm, ainda segundo o AAA. Enquanto a Costa Leste lida com a tempestade, as pessoas na Costa Oeste também serão afetadas pela mudança das condições climáticas durante o fim de semana prolongado.

“Essas mudanças continuam ao longo do Oeste, com uma série de tempestades provocando nevascas pesadas nas montanhas, ventos fortes e chuvas intensas ao longo do litoral”, disseram especialistas.