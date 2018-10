Tempestade poderá prejudicar Halloween em NJ

O fim de semana poderá ser afetado por uma tempestade que poderá provocar chuvas torrenciais e ventos fortes na região

As pessoas que planejam colher abóboras ou maçãs no fim de semana antes do Halloween, devem prestar atenção nas previsões climáticas em New Jersey. O fim de semana poderá ser afetado por uma tempestade que tende a passar pelo litoral que poderá provocar chuvas torrenciais e ventos fortes na região.

Não mude de planos ainda, pois os meteorologistas informam que tal tempestade pode sequer formar ou mover para o oceano sem provocar chuvas fortes.

“Isso poderá acontecer, mas, obviamente, nada ainda se formou”, disse Alex Staarmann, meteorologista do Serviço Meteorológico Nacional (NWS), em Mounty Holly, que acompanha as previsões climáticas na maioria de New Jersey, leste da Pensilvânia, Delaware e partes de Maryland. “Isso dependerá bastante da evolução do furacão que está para passar pelo México”.

A tempestade a que Staarmann se refere é o Furacão Willa, um monstro de categoria 5 que tende a passar na terça-feira (23) na região oeste do México. Até a tarde de segunda-feira (22), Willa estava provocando ventos de até 160 mph, os quais são capazes de provocar destruição onde passam.

O Centro Nacional de Furacões (NHC) espera que o furacão atinja a Costa do Pacífico no México como um furacão de categoria de 3 a 5, aproximadamente na tarde ou noite de terça-feira (23) para depois se transformar numa tempestade tropical quando segue rumo ao Golfo do México no Texas.

“Esta tempestade, ou outra tempestade formada devido às essas condições climáticas, podem seguir rumo ao norte ao longo da Costa do Atlântico neste final de semana como um potencial ‘nor’easter”, informou Evan Duffey, meteorologista da Accuweather.