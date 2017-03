Temporal provocará inundações nesta sexta-feira (31)

O temporal tende a cair durante a madrugada de quinta para sexta-feira (31) e pode se intensificar no decorrer do dia

As condições climáticas secas de quarta-feira durarão até quinta-feira (30), antes que New Jersey seja atingido por um temporal. Segundo meteorologistas, a temperatura ficará em torno de 55º graus (12º Celsius) em Trenton, 56º graus (13º Celsius) em Camden e 54º (11º Celsius) em Newark. Já em Atlantic City, a temperatura oscilará em torno dos 46º graus (7º Celsius).

O temporal tende a cair durante a madrugada de quinta para sexta-feira (31) e pode se intensificar no decorrer do dia. A chuva tende a acumular entre 1 a 2 polegadas e em determinados lugares até 3 polegadas. A possibilidade de inundações é grande em áreas urbanas e regiões com drenagem insuficiente. A temperatura oscilará entre 30º graus (-1º Celsius) na região norte de New Jersey e 50º graus (10º Celsius) no sul.

Na noite de sexta-feira, a maré alta poderá provocar inundações no litoral, segundo o Serviço Meteorológico Nacional (NWS). A chuva tende a parar na manhã de sábado (1), embora haja a possibilidade de mais chuva com o céu nublado. A temperatura alta ficará em torno dos 50º graus (10º Celsius).

A chuva congelada tende a cair nas regiões de High Point e ao sul de Poconos, na Pensilvânia, informaram as autoridades.