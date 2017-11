Tesouro Nacional: EUA precisa de imigrantes para salvar a economia

Loretta Mester previu um futuro difícil resultante do envelhecimento da população e a queda da produtividade

A economia pode enfrentar déficits altos, a redução dos benefícios governamentais e índices de juros próximos a zero, caso os legisladores não ajam agressivamente, alertou a presidente do Tesouro Nacional, Loretta Mester, na quinta-feira (16), em Cleveland. Durante um discurso no Cato Institute em Washington-DC, ela previu um futuro difícil resultante do envelhecimento da população e a queda da produtividade. O aumento dos custos dos benefícios sociais e cuidados com a saúde já são previstos para consumirem uma grande parte do orçamento federal, elevando déficit a um nível inaceitável.

Uma das sugestões citadas por Loretta para acelerar o crescimento econômico e a produtividade da mão-de-obra é a imigração. Os comentários feitos por ela atingem diretamente uma das prioridades da administração Trump: Cortar o fluxo de entrada de estrangeiros, especialmente naturais de países com grande população muçulmana.

“Políticas que fomentem o crescimento (econômico) e a produtividade da mão-de-obra poderiam resolver não somente o desequilíbrio fiscal, mas também a pressão para baixo no aumento populacional ou outros recursos”, disse ela. “Políticas que aumentem a imigração e não a reduzam, que apoiem a educação continuada, que encorajem o R&D e a inovação e que proveja incentivos para que as pessoas que trabalhem mais tempo recebam atenção”.

Mester é um dos membros do Comitê Federal de Mercado Aberto que votará em 2018, quando o Banco Central receberá novos membros que preencherão as três vagas no Conselho de Governadores.