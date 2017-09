The Voice Brasil estreia no canal internacional da Globo

Falta pouco para as cadeiras do ‘The Voice Brasil’ começarem a virar. Uma das fases mais emocionantes do reality, as ‘Audições às Cegas’ começam no programa de estreia. É nesta fase que os técnicos Carlinhos Brown, Lulu Santos, Michel Teló, além da estreante Ivete Sangalo, conhecem os novos talentos da temporada e começam a montar seus times. No total, serão seis programas em que os candidatos cantam e são avaliados apenas pela sua voz. É nesta fase que a competição também fica mais acirrada e divertida, pois, se mais de um técnico escolher o mesmo candidato, quem escolhe quem será seu líder é o próprio cantor. O que gera, segundo os técnicos, uma disputa bem-humorada entre eles.

“Eu já viro cheia de má intenção, toda trabalhada no poder. É cada lábia que passo nos candidatos”, se diverte Ivete. Lulu e Brown endossam o coro. “Depois de cinco temporadas a gente aprende uma coisa ou outra. Tem muita voz boa, e a gente corre atrás mesmo. Fora que a gente quer derrubar o Teló”, brinca Lulu. “Mas o mais interessante é saber que muitas vezes a conexão é feita ali, na hora, no momento em que a gente olha no olho do cantor e a identificação acontece. Fora as surpresas. Não tem regra não, quem manda é o coração”, completa Brown. Teló, bicampeão invicto, se diverte quando fala sobre ser alvo dos parceiros de cadeira. “Rapaz, estou na mira mas também vim pra jogo viu”, anuncia. “Continuo com o mesmo foco. Tem que ver a voz, mas tem que me tocar também. E a liga do time foi boa. Parece que estávamos ali, nós quatro, há muitos anos”, completa.

O programa de estreia, além de apresentar os primeiros candidatos da sexta temporada, terá mais duas apresentações especiais: um solo de Ivete Sangalo e um musical dos quatro técnicos juntos, que sobem ao palco do reality musical pela primeira vez.

ENTENDA AS FASES DA PRÓXIMA TEMPORADA DE THE VOICE BRASIL:

Audições às Cegas

Nesta primeira fase, os candidatos se apresentam e são avaliados apenas pela sua voz. Os técnicos viram suas cadeiras e montam os times: Time Ivete, Time Brown, Time Lulu e Time Teló. Se mais de um técnico escolher o mesmo candidato, quem escolhe com quem quer trabalhar é o próprio candidato. No total, serão seis audições e 48 candidatos, 12 para cada time.

Tira-Teima

Nesta fase, quatro integrantes de cada time se apresentam em cada programa, três no total. Depois das apresentações de cada time, cada técnico salva duas vozes para seguir em frente.

Batalha

Com as equipes formadas, cada participante participa de uma batalha, cantando em dupla com integrantes do próprio time. Após a apresentação, o técnico decide quem avança para a próxima etapa e quem deixa o programa. Cada técnico terá ainda a chance de usar o famoso “Peguei”.

Batalha dos Técnicos

Batalhas especiais, com shows em que a disputa deixa de ser entre candidatos do mesmo time e passa a ser entre cantores de times adversários. Um sorteio é feito para descobrir qual técnico começa escolhendo seu técnico opositor. A partir daí, Ivete, Brown, Lulu e Teló escolhem quem de seu time irá duelar com o time adversário.

Remix

Nesta fase, os técnicos do reality têm uma nova chance de equilibrar seus times. Os 12 candidatos se apresentam em números solos. Os técnicos devem usar o famoso botão vermelho para escolher quem vai passar para a próxima fase. Os participantes que tiverem mais de um botão apertado poderão decidir em que time desejam ficar. No final desta fase, cada técnico terá dois candidatos que partem para a semifinal do programa.

Semifinal

Nesta fase, dois candidatos de cada técnico se apresentam, mas apenas um de cada time segue para a grande final.

Grande final

Na final, caberá ao público decidir quem será o campeão da sexta edição do ‘The Voice Brasil’. O vencedor ganha um premio de R$ 500 mil e um contrato com a gravadora Universal Music.

O ‘The Voice Brasil’ tem direção artística e geral de Creso Eduardo Macedo e apresentação de Tiago Leifert com Mariana Rios. A nova temporada estreia no canal internacional da Globo nesta quinta-feira, dia 21, nas Américas; sexta-feira, dia 22, no Japão e Austrália; e quinta-feira, dia 28, na Europa e África.