Time Orlando Pride contrata jogadora Marta

Ela é vencedora 5 vezes do prêmio FIFA Women’s World Player e assinou contrato de 2 anos com time americano no início de abril

O time de futebol Orlando Pride informou que assinou contrato com a jogadora brasileira Marta, vencedora 5 vezes do prêmio FIFA Women’s World Player. Os rumores sobre o acordo com a estrela do futebol feminino já circulavam na mídia esportiva, antes de se tornar oficial na sexta-feira (7).

“O currículo de Marta fala por si. Ela não é somente a melhor jogadora do mundo, mas também uma profissional que supre as nossas maiores necessidades em campo”, disse Niki Budalic, gerente geral do Orlando City. “O nosso objetivo antes dessa temporada foi avaliar a nossa primeira atuação do ano e fornecer ao Pride as melhores ferramentas rumo ao sucesso em 2017 e adiante”.

Conhecida simplesmente por seu primeiro nome, Marta Vieira da Silva fez 106 gols em 109 partidas internacionais na Seleção Nacional do Brasil. Ela é a jogadora com mais gols na Copa do Mundo de Mulheres, totalizando 15. A jogadora conquistou 10 gols olímpicos, colocando-a em 3º na lista com a ex-jogadora americana Abby Wambach.

O Pride assinou o contrato de 2 anos com a opção de um 3º. A chegada dela em Orlando (FL) depende da emissão do visto e o certificado internacional de transferência, informou o time. Marta estreou na abertura da temporada do Pride’s NWSL contra o time Thorns, em Portland (Oregon), no sábado (15).

Esta não é a primeira vez que Marta joga nos EUA. Ela jogou entre 2009 e 2011 no antigo WPS e ajudou o Western New York Flash a conquistar o título da liga em 2011. A atacante de 31 anos também atuou no Rosengard na Suécia, liderando o time na conquista do título Damallsvenskan em 2014 e 2015.

Marta cresceu jogando futebol na rua com os meninos na cidade de Dois Riachos (AL). Ela tinha somente 17 anos quando atuou na Copa do Mundo de 2003, nos Estados Unidos. Na temporada de 2006, Marta venceu 5 vezes consecutivamente o prêmio FIFA World Player of the Year. Apelidada de “Pelé de saias”, Marta marcou 7 gols na Copa do Mundo 2007 na China, mas o Brasil ficou em segundo lugar ao perder para a Alemanha por 2 a 0 na final.

Com Marta, o Brasil conquistou medalhas de prata nos jogos olímpicos em 2004 e 2008. O duelo dela com a goleira Hope Solo no final dos Jogos de Beijing foi considerado épico. Carli Lloyd fez o gol vencedor na prorrogação para o time americano, mas foi Solo que defendeu um chute direto de Marta no 72º minuto. Apesar de ser considerado um dos maiores jogos da história, Marta não era tão reconhecida no Brasil até os Jogos Olímpicos de 2016.

“É bastante emocionante. Geralmente, você não recebe um jogador desse calibre com frequência para treinar e ingressar em seu time”, disse Tom Sermanni, treinador do Pride. “É fantástico para mim como treinador, é fantástico para os jogadores e é fantástico para o clube”.