Título de Eleitor pode ser solicitado pela internet

Para os brasileiros que moram no exterior, a solicitação deve ser feita no Consulado da jurisdição onde eles moram

. O que é?

O Título de Eleitor é o documento necessário para que o brasileiro vote e participe da vida política do País. É também exigido do profissional na hora da contratação, para tirar ou renovar o passaporte, fazer o Cadastro de Pessoa Física (CPF) e fazer matrícula em colégios e faculdades públicas.

. Onde deve ser feito?

Pode ser solicitado diretamente em um cartório eleitoral (o documento fica pronto na hora) ou pela internet. Para os brasileiros que moram no exterior, a transferência do título ou a solicitação deve ser feita no Consulado Geral do Brasil na jurisdição onde eles moram.

. Quando deve ser feito?

São obrigados a votar cidadãos alfabetizados maiores de 18 anos e menores de 70 anos (o voto é facultativo para pessoas entre 16 e 18 anos ou maiores de 70 anos e analfabetos). Portanto, o cidadão que completar 18 anos de idade é obrigado a tirar o título. Em ano eleitoral, o documento deve ser solicitado até 150 dias antes da data do pleito.

. Quem pode tirar?

O próprio solicitante.

. Quanto custa?

É gratuito.

. Como deve ser feito?

Pode ser solicitado diretamente em um cartório eleitoral ou pela internet. Nesse caso, o cidadão deve acessar o website do TSE e escolher seu local de votação. Dentro de cinco dias corridos, a pessoa deve comparecer ao cartório eleitoral mais próximo de sua residência com os seguintes documentos: