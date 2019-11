Torcedor é preso por agredir árbitro em jogo de crianças

Alberto Ramos, de 22 anos, deu um soco no rosto da vítima depois de ter discordado de uma marcação durante a partida, na Flórida

Na sexta-feira (15), um torcedor foi preso na Flórida depois de ter esmurrado no rosto um árbitro durante um jogo infantil de baseball, o qual o sobrinho dele participava. Alberto Ramos, de 22 anos, discordou de uma marcação e confrontou a vítima no final da partida para reclamar, informou o escritório do xerife do Condado de Polk.

A discussão tornou-se acirrada, com Ramos elevando a voz e o árbitro pedindo-lhe que deixasse o local, segundo o boletim de ocorrências policiais. Ao invés de sair do parque, ele continuou a reclamar, dizendo ao marcador que “chutaria o traseiro dele”.

O agressor, então, deu um soco no rosto da vítima, cortando um dos lábios do árbitro e partindo um dente, informou a polícia local.

“Isso é completamente indesculpável; atacar um profissional do esporte infantil quando ele está marcando um jogo no qual as crianças supostamente devem se divertir e aprender camaradagem no esporte”, comentou o Xerife Grady Judd.

Ramos foi acusado de agredir um profissional do esporte e liberado depois de ter pagado a fiança de US$ 1 mil.