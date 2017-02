Torre de vidro de Mall no Meadowlands é fatal para pássaros

O United States Fish & Wildlife Service calcula que mais de 300 milhões de pássaros morrem ao ano devido às colisões com vidros de prédios

Ativistas defensores dos pássaros disseram que a versão mais atual do American Dream Mega Mall, que custou bilhões de dólares, contém um tipo de arquitetura que poderá matar milhares de pássaros. A fachada de vidro de uma parte do projeto pode matar aves migratórias que atravessam o Meadowlands, assim como aqueles que habitam a área, disse Don Torino, presidente da Sociedade Audubon do Condado de Bergen.

“Eles estão instalando um matador de pássaros em potencial no meio de uma das principais rotas migratórias no estado”, explicou Torino.

O especialista detalhou que mais de 250 espécies de pássaros passam pelo Meadowlands todos os anos, incluindo pássaros pequenos.

“Qualquer pássaro sofre riscos de voar em direção ao vidro, pois ele reflete o habitat em volta”, acrescentou. “É quase a mesma coisa quando as pessoas se chocam contra portas de vidro”.

Torino disse que contatou a construtora Triple Five Worldwide sobre o assunto e ainda espera por resposta. O United States Fish & Wildlife Service calcula que mais de 300 milhões de pássaros morrem ao ano devido às colisões com vidros de prédios.

O Jacob K. Javits Convention Center, em Manhattan (NY), já foi considerado um dos prédios mais fatais na cidade pela New York City Audubon Society. Em resposta, o centro de convenções instalou vidros especiais para prevenir a colisão dos pássaros, o que é considerado uma resposta positiva ao problema.

Torino disse que a New Jersey Audubon Society está trabalhando com a PSE&G para ajudar a tornar a sede em Newark mais segura aos pássaros. Ele também espera que a Triple Five também trabalhe com o estado e grupos defensores do meio-ambiente e faça o mesmo.

Em setembro, um tribunal determinou que o estado liberasse US$ 1.5 bilhão em ações para ajudar a terminar o projeto no Meadowlands. Em dezembro de 2016, as construções no local pararam novamente.