Touro é vandalizado em protesto ao aquecimento global

Manifestante jogou tinta azul na cabeça da icônica estátua do touro em Wall Street

Um vândalo em protesto à rejeição do Presidente Donald Trump ao acordo climatológico de Paris jogou tinta azul na cabeça da icônica estátua de um touro em posição de ataque, no distrito financeiro (Wall Street) de Manhattan (NY). A polícia foi notificada sobre o ato de vandalismo às 7:30 da manhã, na esquina da Broadway e Morris St. O manifestante também pôs uma faixa com os dizeres “Draw the Blue Line” (Risque a linha azul) sobre a estátua da “Fearless Girl” (Garota destemida) em frente à estátua do touro.

Os trabalhadores retiraram a tinta da estátua às 9:00 am, enquando pedestres comentavam que, quem quer que fosse o responsável, estava lutando pela causa certa, mas de forma errada. “Eu acho que o Trump deveria pensar nisso porque nós vivemos nesse planeta, portanto, devemos preservá-lo”, disse a turista italiana Teresa Trabattoni, de 58 anos, que passeava na cidade.

Apesar de apoiar a causa do manifestante, Teresa achou que o ato foi “demais”.

“Causar danos a um monumento assim é ruim; há outras formas de protestar”, disse o turista indiano Yusuf Perdiwalla, de 58 anos. “Donald Trump é uma ameaça ao mundo. Ele está apto somente a gerenciar a Trump Towers. Ele não deveria estar presidindo os EUA”.

A expressão “Draw the Blue Line” é associada aos ativistas que apoiam o Acordo de Paris. Em 1 de junho, Trump anunciou que retiraria os EUA do acordo, o qual estabelece limites para a emissão de gases poluentes. Em seu website, o grupo postou “o Draw the Blue Line está pedindo a New York City e o resto do mundo para colocar faixas de cor azul em volta de prédios, árvores, janelas, grades e nas redes sociais, durante a Assembleia Geral da ONU 2017 para demonstrar apoio ao Acordo de Paris”.