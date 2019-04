Trabalhar com maconha legal pode impedir de imigrantes se tornarem cidadãos

O trabalho na indústria da maconha pode constituir conduta que viola as leis federais de substâncias controladas, informou o USCIS

Durante as comemorações da Páscoa, as autoridades federais emitiram novas diretrizes referentes aos futuros cidadãos dos EUA. Elas determinam que trabalhar na indústria da maconha legal, mesmo em estados onde a droga foi legalizada, pode ser motivo de rejeição durante o processo de naturalização.

Na sexta-feira (19), o Departamento de Cidadania & Serviços Migratórios (USCIS) divulgou as novas diretrizes referentes à maconha.

“A diretriz clarifica que um candidato que está envolvido em determinadas atividades relacionadas à maconha pode carecer de bom caráter, caso tenha violado a lei federal, mesmo que tal atividade tenha sido descriminalizada conforme as leis estaduais aplicáveis”, o USCIS é subordinado ao Departamento de Segurança Nacional (DHS).

Os detalhes da diretriz determinam que a participação na indústria da maconha “continua a constituir motivo para ser barrado no GMC (bom caráter e moral) na elegibilidade para a naturalização nos EUA, mesmo onde tal atividade não seja mais crime conforme as leis estaduais”.

“A posse de maconha para uso recreativo, medicinal e o emprego na indústria da maconha pode constituir conduta” que proibiria a naturalização, determina a diretriz.

“Eu não acho que isso tenha a ver com a maconha der forma alguma”, disse Michael Collins, diretor de assuntos nacionais da Drug Police Alliance. “Eu penso que isso tem a ver com o uso da guerra contra as drogas contra a comunidade imigrante e eles (autoridades) vem fazendo isso desde o primeiro dia”.

Collins comparou a diretriz à insistência de Trump em construir um muro ao longo de toda a fronteira dos EUA com o México. Segundo o Presidente, essa barreira física impediria o fluxo de drogas entre os dois países.

“Essa administração tem usado a guerra contra as drogas para perseguir a comunidade imigrante, desde a construção de um muro a perseguir imigrantes por delitos pequenos envolvendo drogas”, acrescentou.

No início de abril, advogados no Colorado que representam dois imigrantes que trabalham na indústria legal da maconha acusaram a administração Trump de bloquear a naturalização de ambos. Ainda não é claro o quanto rigorosas as autoridades serão.

“O Departamento de Segurança Nacional vê isso como uma desculpa para deportar pessoas”, disse Collins. “Para lidar com esse assunto você precisa realmente tirar a diretriz da maconha das mãos do governo federal”.