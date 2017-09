Traficantes escondem droga em velas eróticas

A anfetamina estava escondida em velas com o formato de pênis

Um cartel mexicano de drogas tentou traficar US$ 1 milhão em anfetamina para Nova York e New Jersey escondendo a droga em velas, algumas delas em formato de pênis, informaram as autoridades na quarta-feira (30). Uma força-tarefa da Administração do Controle de Drogas (DEA) fez com que um grupo de traficantes entregasse a droga em um galpão na cidade de Patterson, na terça-feira (29). Os agentes confiscaram mais de 1.300 libras (590 quilos) de velas recheadas com anfetamina embaladas em 27 caixas de papelão.

“Parece um pouco com caso que mistura ‘Breaking Bad’ e ‘Sex in the City’”, avaliou um agente.

Os detetives do DEA prenderam e acusaram 5 indivíduos, um homem e uma mulher na Califórnia, e 3 mexicanos indocumentados nos EUA, de conspirarem para distribuir anfetamina. Eles enfrentam penas duras, entre 10 anos à prisão perpétua, caso sejam considerados culpados.

A descoberta foi o resultado de uma investigação ainda maior envolvendo o tráfico de drogas e as autoridades federais acreditam que os cartéis mexicanos estão tentando criar um mercado consumidor de anfetamina em Nova York.

“O DEA já viu drogas escondidas de várias formas: Em filhotes de cães, pirulitos, mobília e alimentos, mas descobrir US$ 1 milhão em anfetamina em velas de vários formatos é chocante”, disse James Hunt, agente especial do DEA. “Esse confisco indica que as organizações do tráfico estão determinadas a criar um mercado consumidor forte e permanente de anfetamina na região nordestes dos EUA”.

Os investigadores tomaram conhecimento de um grande carregamento de anfetamina que estava chegando à região quando um agente disfarçado encontrou anfetamina com um dos suspeitos, Agustin Zamora Veja, de 30 anos, num hotel em Manhattan (NY). O agente mostrou ao traficante um apartamento em Yonkers e sugeriu que o local seria ideal para guardar a anfetamina e transformá-la em cristal. Vega não gostou do apartamento em Yonkers, pois achou que a ventilação não era adequada, então, o agente mostrou-lhe o galpão em New Jersey.

A droga chegou a Long Island (NY) na terça-feira (29). Quando Vega e seus comparsas descarregaram a droga no galpão, o DEA, Setor de Investigações do Departamento de Segurança Nacional (DHS) e investigadores do Departamento de Polícia de Nova York (NYPD) entraram em ação, detalharam as autoridades.

Agustin e seus comparsas, Orlando Alcântara, de 33 anos, Cindy Carrillo, de 27 anos, Santos Minjarez, de 26 anos, e José Luís Gonzalez Solis, de 28 anos, compareceram à Corte Federal em Manhattan. Carrillo não conseguiu pagar a fiança de US$ 250 mil e os outros 4 réus foram mantidos detidos.