Traficantes pagam US$ 70 mil por “cabeça” de cadela farejadora de drogas

“Sombra” farejou cerca de 10 toneladas de cocaína traficadas pelos Urabeños neste ano, levando a gangue a retaliar

Um dos mais poderosos cartéis de drogas da Colômbia postou a recompensa pela cabeça de um inimigo que custou-lhe US$ 100 milhões: Um cão policial farejador de drogas que descobriu 10 toneladas de cocaína tirada das ruas. A quadrilha “Urabeños”, também conhecida como o Golfo do clã, está desesperada para matar o pastor alemão chamado “Sombra” responsável por arruinar os negócios lucrativos e até ofereceu até US$ 70 mil para tê-la capturada ou morta, de acordo com o jornal Telegraph.

Sombra farejou cerca de 10 toneladas de cocaína traficadas pelos Urabeños neste ano, levando a gangue a retaliar.

“O fato de que eles querem ferir Shadow e oferecer uma recompensa tão alta por sua captura ou morte mostra o impacto que ela teve em seus lucros”, disse um porta-voz da polícia ao Telegraph.

A cadela de 6 anos trabalhou na área de Turbo, na região Uraba, o coração dos Urabeños e área principal para os traficantes de drogas por causa do acesso ao mar e onde ocorreu 245 prisões nos últimos anos.

Ela foi transferida para o Aeroporto Internacional El Dorado, em Bogotá, onde é considerada mais segura porque está fora do território da gangue, com equipes de segurança reforçadas.

Sombra começou a trabalhar com a polícia colombiana ainda filhote e ganhou fama investigando portos ao longo da costa do Atlântico, segundo a BBC News.

Em 2016, ela fez sua primeira grande descoberta, descobrindo cerca de 3 mil quilogramas (3.3 toneladas) de cocaína escondidos em caixas de banana em uma remessa destinada à Bélgica, publicou o jornal Washington Post, citando um noticiário da rádio RCN.

No ano seguinte, ela farejou 1.1 tonelada de cocaína em outra carga para a Bélgica e encontrou 5.3 toneladas em junho passado em Turbo. Ela também descobriu outras 4 toneladas escondidas em partes de carros exportadas.

A cadela trajando colete foi duas vezes premiada com a Medalha de Wilson Quintero, em homenagem àqueles que combatem o tráfico de drogas. Ela conquistou o status de celebridade em programas de TV e frequentes menções no Twitter, na pagina da Polícia de combate aos narcóticos de Bogotá.

A Colômbia é um dos principais produtores de cocaína no mundo. Aproximadamente, 92% da cocaína apreendida nos EUA em 2016 foi originária do país sul-americano, de acordo com a Agência Antidrogas dos EUA.

Dairo Antônio Úsuga, o chefe dos Urabeños, é um dos homens mais procurados da Colômbia.