Traficantes transportaram 1 tonelada de cocaína através de túnel

A estrutura ligava uma casa em Água Prieta, México, a um prédio em Douglas (Ariz.)

Na quarta-feira (14), os jurados participantes do julgamento do traficante internacional de drogas, El Chapo, assistiram às imagens de um túnel clandestino pelo qual já passou 1 tonelada de cocaína “quase pura” do México para os EUA. Os promotores públicos federais exibiram fotografias dos tijolos da droga embrulhados e passagens subterrâneas secretas enquanto a primeira testemunha, um ex-agente especial da Alfândega, como o túnel ligava uma casa em Água Prieta, México, a um prédio em Douglas (Ariz.), cerca de 2 quarteirões de um posto da Alfândega.

O ex-agente, Carlos Salazar, relatou que descobriu o túnel de 40 pés (12.1 metros) a 50 pés (15.2 metros) de comprimento em maio de 1990, graças à uma dica de um informante que recebeu US$ 500. Ele também monitorou de perto um caminhão visto saindo do prédio em Douglas o que levou, eventualmente, as autoridades a encontrarem 1 tonelada de cocaína em outro local.

As autoridades abriram a entrada do túnel no lado americano utilizando britadeiras para partir o piso de concreto. A estrutura, provida de iluminação, não tinha mais que 5.4 pés (1.6 metro) de altura e 3.4 pés (1.03 metro) de largura, mas o suficiente para alguém como o traficante acusado Joaquin “El Chapo” Guzman, de 5.6 pés (1.70 metro) para quase ficar de pé e os traficantes utilizarem carros com rodinhas para transportar quilos de cocaína entre os dois lugares. Além disso, o túnel tinha uma bomba de sucção que absorvia a água da chuva.

No lado mexicano, a entrada do túnel fica sob uma mesa de bilhar que era levantada através de um sistema hidráulico sofisticado, o mesmo usado em oficinas de carros, detalhou Carlos. A carga de cocaína que foi descoberta estava empacotada com tijolos estampados com os carimbos “MR”, “OSOP” e “Yahama”.

“Estes são os tijolos reais ou as embalagens de cocaína que nós descobrimos”, relatou Salazar.

As drogas foram testadas pelo químico aposentado Robert Arnald, da Administração de Combate às Drogas (DEA), que revelou serem “cocaína quase pura”.

“Eu descobri que a cocaína era 95% pura”, testemunhou Arnold.

Ainda não foi determinado como o túnel estava relacionado a El Chapo, supostamente liderava o cartel de Sinaloa na Costa do Pacífico com a ajuda do homem de confiança dele, Ismael “El Mayo” Zambada. O irmão dele, Jesus Reynaldo Zambada, está cooperando com as autoridades e testemunhará contra Guzman ainda em novembro.