Tragédia: Pai e filha morrem afogados em tentativa de entrada nos EUA

Óscar Alberto Martinez tentava cruzar clandestinamente o Rio Grande com a família quando ocorreu a tragédia

Na segunda-feira (24), o imigrante salvadorenho Óscar Alberto Martinez Ramirez, de 25 anos, e a filha dele, Angie Valéria, de 1 ano e 11 meses, morreram afogados quando tentavam atravessar o Rio Grande, que divide os EUA do México. A imagem dos dois corpos boiando nas margens do rio chocou a opinião pública e chamou a atenção para a crise migratória na região.

Óscar teria ficado frustrado por ele e sua família não poderem solicitar asilo na fronteira próxima a Brownsville (TX) e nadou com a criança para o lado dos EUA. Entretanto, quando ele deixou a filha sozinha na margem e voltou para buscar a esposa, a criança teria se apavorado e corrido para a água atrás do pai. Desesperado, ele conseguiu alcançar a filha, mas ambos foram arrastados pela correnteza rio abaixo e morreram afogados.

A tragédia foi testemunhada por Tânia Vanessa Avalos, esposa de Ramirez, que correu e contatou as autoridades mexicanas. Os corpos do pai e filha foram encontrados nas proximidades de Matamoros, no lado mexicano.

“É muito lamentável que isso tenha acontecido”, comentou o presidente mexicano, Andres Manuel Lopez Obrador, na terça-feira (25), quando foi perguntado o que ele pensava da fotografia dos corpos, que ganhou destaque na mídia internacional.

“Nós temos sempre denunciado que, enquanto haverá mais rejeição da parte dos Estados Unidos, mais pessoas perderão a vida no deserto ou cruzando (o rio)”, acrescentou.

As duas vítimas foram as 5ª e 6ª pessoas a morrerem na semana passada ao tentarem cruzar clandestinamente a fronteira. Os corpos de 4 pessoas, incluindo duas crianças e um bebê, foram encontrados no Condado de Hidalgo (TX), no domingo (23).

Óscar, Tânia e a filha do casal fugiam da pobreza e violência endêmica que assola o país deles.

Os EUA tornaram mais rigorosas as exigências para os imigrantes que podem aplicar para asilo no país. Na segunda-feira (24), o México enviou uma tropa com quase 15 mil homens e patrulheiros da Guarda Nacional à fronteira dos EUA para deter os imigrantes que tentavam cruzar a divisa dos dois países. A decisão foi tomada depois que o Presidente Donald Trump ameaçou aumentar drasticamente as tarifas cobradas sobre as exportações mexicanas.