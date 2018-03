Três atletas brasileiros disputam os Paralímpicos de Inverno

A primeira vez que brasileiros estiveram na competição foi há 4 anos

Os Jogos Paralímpicos de Inverno terão representantes brasileiros pela segunda vez na história. A 12ª edição da competição começou em 9 de março. A primeira participação de brasileiros na disputa foi na Rússia, em 2014, com o snowboarder André Cintra e Fernando Aranha, do esqui cross-country.

Mais de 600 atletas disputarão medalhas em seis modalidades durante os 10 dias dos Jogos Paralímpicos de Inverno de PyeongChang 2018. Estão no programa o biatlo, o esqui alpino, o curling em cadeira de rodas e o hóquei em trenó, além do snowboard e do esqui cross-country.

Saiba um pouco mais sobre a jornada no esporte dos atletas que representarão o País no mês que vem:

Aline Rocha tem 27 anos de idade e pratica esqui cross-country. Aos 15 anos sofreu um acidente de carro, ficando sem o movimento das pernas. Sua trajetória no esporte começou 4 anos depois, com o atletismo, e há pouco mais de um ano passou a competir na neve.

Cristian Ribera tem 15 anos e pratica natação, atletismo e esqui cross-country, além de andar de skate. Ele nasceu com artrogripose, uma doença congênita das articulações das extremidades.

André Cintra tem 38 anos de idade e foi o primeiro brasileiro a se classificar para os Jogos Paralímpicos de Sochi, na Rússia, em 2014. Sofreu um acidente de moto aos 17 anos e precisou amputar a perna direita. Em 2010, se interessou pelo snowboard e iniciou uma carreira de sucesso.