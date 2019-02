Três brasileiros são presos durante perseguição policial no TX

Os patrulheiros detiveram 5 mexicanos, 3 brasileiros e 1 guatemalteco na região de Laredo

Na noite de quinta-feira (31), um adolescente foi preso depois de fazer com que várias viaturas do o perseguissem ao longo de uma rodovia, na região fronteiriça de Laredo (TX), informou a Patrulha da Fronteira (CBP), na segunda-feira (4). O incidente ocorreu depois que um patrulheiro tentou parar uma caminhonete Ford F-250, de cor prata, nas proximidades da área sul de Encimal, que havia sido roubada. O motorista do veículo se recusou a parar, então, o agente pediu reforço à estação do CBP de Cotulla Border, o Departamento de Segurança Pública do Texas (DPS) e outros órgãos de segurança.

O DPS assumiu o comando da perseguição que eventualmente terminou ao longo de 80 milhas (129 km) na rodovia I-35, depois que patrulheiros do DPS utilizaram aparelhos que furaram os pneus da caminhonete. Depois de ser forçado a parar, o veículo chocou-se contra uma barreira de concreto. Os ocupantes, incluindo o motorista, abandonaram a caminhonete e tentaram fugir da prisão.

Posteriormente, todos eles foram detidos. O motorista foi identificado como cidadão americano e os 9 passageiros como imigrantes indocumentados, sendo 5 naturais do México, 3 do Brasil e 1 da Guatemala. Após as prisões, os agentes encontraram uma pistola no assento dianteiro da caminhonete.

Os patrulheiros do DPS detiveram o adolescente, enquanto os promotores públicos preparam as diversas acusações estaduais que pesarão contra ele. Além disso, os patrulheiros confiscaram a caminhonete e a pistola. Os imigrantes foram transferidos para a custódia da Patrulha da Fronteira.

Dois imigrantes, assim como o motorista, sofreram ferimentos decorrentes da colisão. Eles foram levados a um hospital em San Antônio (TX) para receberem tratamento.