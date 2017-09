Três brasileiros seguem na disputa para vereador em MA

Margareth Shepard, Stephanie Martins e Pablo Maia participarão das eleições finais em 7 de novembro

Na terça-feira (26), três candidatos brasileiros conseguiram manter-se na disputa ao cargo de vereador nas cidades de Framingham e Everett, ambas em Massachusetts. Margareth Shepard, moradora em Framingham, conquistou 344 votos e disputará à vaga de vereadora no 7º Distrito. Ela tem como oponente político Willian Patrick Lynch. Ainda no mesmo município, o corretor de imóveis Pablo Maia conseguiu 1.030 votos e concorrerá ao posto de vereador “at-large”, ou seja, representará toda a cidade caso seja eleito. Em Everett, Stephanie Martins não disputou a eleição preliminar, pois o 2º Distrito, onde tenta a vaga, possui apenas 2 candidatos.

Já Priscila Sousa, que concorria à vaga de prefeita de Framingham, conquistou 537 votos, ocupando a 4º colocação, portanto, saindo da disputa eleitoral.

Além de administrar uma imobiliária de imóveis, a qual leva o nome dele, Pablo ocupa o posto de gerente do Clube Português de Framingham e, há 1 década, é membro do Community Development Block Grant (CDBG), criado pela Prefeitura de Framingham.

“Acredito que um representante brasileiro na Prefeitura será muito bom para a comunidade. É a oportunidade de termos voz ativa, mostrar que pagamos impostos e temos nossos direitos”, disse Maia ao BT.

Pablo concorre para vereador através do Partido Democrata e agradeceu o apoio da comunidade. “Estou sentindo o apoio total da comunidade. É o momento de mostrarmos que a comunidade tem o poder de voto e decisão”.

Além de Pablo Maia, outros brasileiros tentam enveredar na política nos EUA. Pelo jeito, vale tudo na disputa ao posto de vereador na cidade de Everett (MA), até o uso das redes sociais para atacar a candidata brasileira Stephanie Martins. Ela nasceu no Brasil, mas passou a adolescência em Massachusetts, onde vive com a família e trabalha como corretora de imóveis. Aparentemente, a crescente popularidade de Stephanie entre o eleitorado local já incomoda vereadores concorrentes.

Martins faz parte de uma onda de candidatas não tradicionais em todos os EUA que tentam fazer parte da política local depois do ciclo eleitoral polêmico em 2016; com a vitória de Donald Trump à presidência dos EUA. Ela é uma das 60 mulheres que participaram em 2017 do “Emerge Massachusetts”, um programa de treinamentos de candidatos para mulheres democratas. Trinta delas já lançaram campanhas.