Tribunais de Nova York perdoam pessoas que tenham cometido crimes menores

Os casos envolvem delitos como andar de bicicleta na calçada, entrar em um parque depois de fechado e consumir bebidas alcoólicas em público

Na quarta-feira (9), promotores públicos em 4 distritos de Nova York apagaram registros arquivados há 10 anos de casos envolvendo pequenos delitos. Na Corte Criminal em Manhattan, o promotor público distrital Cy Vance Jr. anulou quase 500 mil registros durante a audiência na qual o promotor Michael Alperstein representou todos os réus.

“Eu presumo que você esteja liberando todos os seus clientes de comparecerem?” Perguntou a Juíza Tamiko Amaker, provocando risos, antes de anular os 240.472 casos.

Vance elogiou o esforço colaborativo entre os promotores, polícia e o escritório de justiça criminal do prefeito em apagar os arquivos de delitos antigos. Todas as autoridades envolvidas esperam que ação encoraje os nova-iorquinos a se tornarem membros ativos na comunidade sem o receio de obstáculos legais.

Todos os registros apagados envolvem delitos como andar de bicicleta na calçada, entrar em um parque depois de fechado e consumir bebidas alcoólicas em público. As pessoas que possuem tal tipo de histórico podem ser impedidas de aplicar para a cidadania americana, habitação pública e vagas de empregos. Os registros também podem expor os imigrantes indocumentados ao risco de deportação.

“Hoje, representa um novo início para milhares de nova-iorquinos”, disse Tina Luongo, advogada do departamento criminal da The Legal Aid Society. “Esses registros são resultados de políticas de excesso de zelo que impactam desproporcionalmente as minorias sociais”.

Promotores públicos no Brooklyn, Queens e Bronx se juntaram à limpeza dos registros, entretanto, o promotor de Staten Island, Michael McMahon, manteve os 30 mil registros emitidos há 10 anos no distrito. “Eu acredito que conceder anistia generalizada para esses delitos é injusto com os residentes que comparecem responsavelmente aos tribunais, além de enviar uma mensagem errada sobre a importância de respeitar a nossa comunidade e as leis”, explicou ele.

Houve apoio inquestionável durante a audiência no Brooklyn. Quando um representante da Corte anunciou “caso encerrado”, os presentes se levantaram e aplaudiram o cancelamento de 143.532 casos.