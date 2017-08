Triplicam os imigrantes nos EUA que buscam asilo no Canadá

O país instalou tendas na divisa com Nova York para receber o fluxo de estrangeiros

A quantidade de imigrantes que cruzaram clandestinamente a fronteira entre os EUA e o Canadá mais que triplicou em julho, segundo dados divulgados pelo governo canadense na quinta-feira (17). Inúmeros imigrantes temem que o combate da administração Trump à imigração ilegal se intensifique na região norte do país. No mês passado, mais de 3.100 pessoas que cruzaram a divisa entre os dois países para apresentar pedidos de asilo foram detidas, em contraste com 884 em junho, informou o governo federal.

Aproximadamente, 96% deles rumaram para a província de Quebec, cujo o idioma principal é o francês, especialmente haitianos, o que provocou a oposição de políticos e grupos contra os imigrantes. Nos primeiros 15 dias de agosto, 3.800 imigrantes foram detidos ai cruzar a fronteira dos EUA rumo a Quebec, disse a Polícia Real Montada Canadense. Mais de 1 mil pessoas estão vivendo em tendas e instalações governamentais em Saint Bernard de Lacolle, na divisa com Nova York.

“Não se trata de uma crise. É uma situação extraordinária, entretanto, bem administrada”, disse o ministro dos transportes, Marc Garneau, aos repórteres na quinta-feira (17).

O Canadá enfrenta dificuldades em abrigar e oferecer assistência social para o fluxo de pessoas que buscam asilo e o sistema que processa os refugiados enfrenta o pior congestionamento dos últimos anos. O Comitê de Imigração & Refugiados (IRB), que é responsável por avaliar todos os pedidos de asilo, transferiu recursos para lidar com as chegadas a Quebec.

“O IRB teve que fazer ajustes para estar em posição de responder à situação atual que é insustentável”, disse a porta-voz Ana Pape.

O Canadá iniciou uma campanha para combater a noção errônea sobre a política de refugiados no país, que pode ser uma das causas no aumento no fluxo de refugiados.

“Pedir asilo no Canadá não é garantia de residência permanente no país e é extremamente importante que destaquemos isso”, disse o porta-voz do Ministério de Imigração, Louis Dumas.

A parlamentar conservadora Michelle Rempel, a principal crítica do partido, alegou que as ações governamentais são uma solução no estilo “band-aid”.

“Esta situação começou com os tweets irresponsáveis do Ministro (justin) Trudeau, então, ele tem a responsabilidade de consertar isso”, comentou Michelle, referindo aos tweets postados por Trudeau em janeiro nos quais ele vangloriou a recepção do Canadá aos refugiados, após os EUA ter proibido a entrada nos EUA de estrangeiros naturais de 6 países muçulmanos.

O porta-voz de Trudeau rebateu que o governo tem sido consistente com relação aos refugiados: “O Canadá é receptivo aos imigrantes, sendo assim, há leis e processos em vigor para as pessoas que buscam asilo e o nosso governo está enviando uma mensagem clara”.

Muitos dos imigrantes que buscam asilo em Quebec são haitianos que podem ser deportados dos EUA quando o status de proteção temporária expirar em janeiro de 2018.