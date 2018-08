Triplicam prisões de indocumentados sem antecedentes criminais

As prisões “administrativas” de imigrantes sem condenações penais já atingiu 203% nos primeiros 14 meses completos da administração atual

As prisões de imigrantes indocumentados sem antecedentes criminais mais que triplicaram durante o governo do Presidente Donald Trump e ainda pode estar acelerando. Os números são de acordo com uma análise de dados do Departamento de Imigração (ICE) pelo canal de TV NBC News, em seus primeiros 14 meses no cargo.

A disparada talvez tenha sido causada pela nova tática do ICE de prender, sem ordens de detenção, as pessoas que estão dirigindo, andando pelas ruas ou realizando batidas migratórias em larga escala, de acordo com uma ação judicial coletiva apresentada em junho por ativistas defensores dos imigrantes em Chicago (Ill.).

As prisões “administrativas” de imigrantes sem condenações penais já atingiu 203% nos primeiros 14 meses completos da administração atual em comparação com os 14 meses finais da administração Obama, totalizando 19.128 em contraste com 58.010. Durante o mesmo período, os números mostraram que as detenções de imigrantes indocumentados com antecedentes criminais cresceram apenas 18%.

Uma prisão “administrativa” é uma detenção por violação civil da lei de imigração. Um porta-voz ICE disse que uma condenação “criminosa” nesse contexto pode significar qualquer contravenção ou crime, ou seja, desde não obedecer à sinalização ao atravessar a rua até assassinato, incluindo infrações de imigração.

O ritmo da detenção de imigrantes sem antecedentes criminais pode estar aumentando. A partir dos 7 meses concluídos em 31 de março, o período mais disponível no arquivamento de dados, o ICE prendeu 16% mais não criminosos nos 7 meses de 1 de fevereiro de 2017 a 31 de agosto de 2017, enquanto prendeu 9% menos criminosos.

Um dos advogados da ação judicial, Mark Fleming, diretor associado do Centro de Justiça Imigrante, diz que muitos dos tipos de prisões que os agentes do ICE estão realizando durante a administração Trump são completamente novos.

“O que é realmente diferente nestas ações é que eles estão literalmente realizando batidas errantes, seja de carro ou a pé, parando as pessoas sem nenhum tipo de fato articulável”, disse Fleming. “Isso envia a mensagem à comunidade hispânica de que pretendemos fazer um perfil racial em suas comunidades”.

. Obama X Trump:

Durante o governo Obama, o ICE focalizou nos imigrantes indocumentados condenados por crimes graves, membros de gangues e ameaças à segurança nacional. Mesmo assim, ele deportou muito mais pessoas do que qualquer presidente anterior. Mas, como o secretário de imprensa da Casa Branca, Sean Spicer, disse em fevereiro de 2017, o sucessor de Obama “abriu as algemas” do ICE, expandindo a gama de imigrantes removíveis para incluir qualquer pessoa cujo status migratório esteja irregular no país. A ordem executiva assinada por Trump em 25 de janeiro de 2017, uma de suas primeiras ações como presidente, parou de isentar “classes ou categorias de estrangeiros removíveis”, ou seja, criminalizou a imigração clandestina.

O diretor executivo do ICE, Matthew Albence, testemunhou em 31 de julho junto à Comissão de Justiça do Senado que, no ano fiscal de 2018, quase 9 em cada 10 detidos pelo ICE tinha antecedentes criminais. Ele alegou que a grande maioria deles era “estrangeiros criminosos condenados”. Ao contrário das estatísticas oficiais do ICE que a NBC News usou em seus cálculos, os números de Albence incluem imigrantes com acusações pendentes, bem como condenações criminais.

Os envolvidos na ação coletiva dizem que as táticas agressivas da administração Trump também estão enganando os imigrantes não criminosos que são detidos e interrogados sem garantias e sem causa provável. Para que a ICE faça uma prisão sem mandado, os agentes precisam ter “razão para acreditar” que a pessoa está no país ilegalmente e que “provavelmente escapará” antes que a ICE possa obter um mandado, de acordo com a lei federal de imigração (INA).

A ação coletiva foi impetrada contra o ICE e o Departamento de Segurança Interna (DHS) em nome de mais de 100 pessoas presas e detidas pelo ICE sem mandados ou risco de fuga durante o período de 7 dias nas imediações de Chicago (Ill.). Quatro entre os 5 imigrantes citados no processo não têm antecedentes criminais, de acordo com o caso. Fleming detalhou que, no caso de Margarito Castañon Nava, de 42 anos, o ICE não tinha razão para acreditar que ele estava no país ilegalmente ou representava risco de fuga quando pararam ele.

Margarito, um trabalhador da construção civil, relatou que estava indo para casa com um colega de trabalho na tarde de domingo, 20 de maio de 2018, depois de terminar o trabalho, conforme a declaração dele. Ele vive há 17 anos nos EUA, não possui antecedentes criminais e estava dirigindo seu caminhão rumo a um subúrbio de Chicago. Então, carros não identificados dirigidos por policiais à paisana o pararam. Embora ter pensado primeiramente que se tratavam de policiais locais, Castañon descobriu mais tarde que eles eram agentes do ICE. Esses agentes não deram a Castañon ou o passageiro dele, também latino, um motivo para a parada e não tinham um mandado de prisão, de acordo com seu advogado. Outro carro estacionou 10 minutos depois e Castañon observou policiais em coletes genéricos que diziam “Polícia”. Nava e o passageiro foram presos, mas os agentes somente se identificaram como do ICE no interior do prédio do órgão.