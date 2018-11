Trudeau: Imigração é a vantagem do Canadá sobre os EUA

O Primeiro Ministro citou a imigração como fator positivo na atração de novos talentos e negócios estrangeiros

O primeiro ministro canadense, Justin Trudeau, disse que a grande vantagem do Canadá sobre os Estados Unidos é a imigração. “Nós somos um país que está aberto para a imigração nesse momento”, relatou durante a conferência Fortune’s Most Powerful Women International Summit em Montreal, na noite de segunda-feira (5), respondendo à pergunta sobre como o país está competindo com os EUA na atração de novos negócios. “Isso é uma vantagem competitiva imensa e eu não vejo os EUA nos alcançar num futuro próximo”.

Trudeau, que também compareceu ao Fortune’s Global Forum em Toronto, em outubro, discursou durante o jantar de abertura do evento que alternava entre os idiomas inglês e francês, antes de ele ser entrevistado por Nina Easton, da Fortune.

“Os canadenses são positivamente inclinados a favor da imigração”, disse Trudeau, mencionando a política que permite que o país emita vistos em 2 semanas para estrangeiros com talento excepcional e admite anualmente 1% do total da população atual em imigrantes. Essa é uma vantagem que, segundo o Primeiro Ministro, coloca o Canadá à frente nos negócios internacionais, apesar de os EUA ter baixado recentemente os impostos corporativos.

Trudeau é filho do antigo primeiro ministro Pierre Trudeau, que atuou no cargo durante 16 anos, e frisou que as decisões tomadas atualmente por ele são influenciadas pelo povo canadense. “O meu pai entrou na política com muita noção acadêmica do que a sociedade necessita ser”, disse ele. “Ele era um acadêmico e eu sou mais um professor. Eu estou muito mais disposto que o meu pai já esteve em deixar os canadenses terem voz”.