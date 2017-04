Trump abre escritório de ajuda às vítimas de imigrantes criminosos

O Presidente anunciou a inauguração do “Victims of Immigration Crime Engagement Office” (VOICE) durante o discurso perante o Congresso

Na quarta-feira (26), o Departamento de Segurança Nacional (DHS) divulgou a abertura de um novo escritório que visa apoiar as vítimas de crimes cometidos por imigrantes indocumentados. O Presidente Donald Trump anunciou a inauguração do “Victims of Immigration Crime Engagement Office” (VOICE) durante o discurso perante o Congresso, em fevereiro. Esta é o esforço mais recente de Trump no combate à imigração ilegal e enfatiza os problemas causados pelas leis migratórias atuais.

“A nossa missão é clara, ou seja, reconhecer o prejuízo excepcional causado por criminosos estrangeiros ilegais e o apoio às vítimas desses crimes que podem ser evitados”, disse o diretor do DHS, John Kelly, através de um comunicado.

Ativistas defensores dos direitos dos imigrantes criticaram a criação do escritório como um esforço de “pintar” os imigrantes como criminosos; citando estatísticas criminalistas que demonstram que os cidadãos nascidos nos EUA tendem mais a cometer crimes.

O VOICE proverá serviços às vítimas e suas famílias como, por exemplo, ajudar a entender o cumprimento das leis migratórias e deportação, informações adicionais sobre os antecedentes criminais do estrangeiro e o recebimento de informação sobre o status da custódia de um detido, segundo o departamento.

Algumas vítimas e suas famílias estavam presentes durante o pronunciamento.

“Eles são as casualidades de crimes que nunca deveriam ter acontecido porque as pessoas que os vitimaram não deveriam estar aqui em nosso país”, disse Kelly. “Há crimes que podem ser prevenidos de diversas formas. Essas vítimas de estrangeiros ilegais não são estatísticas; elas são pessoas. Elas e suas famílias merecem ser tratadas com justiça”.