Trump bate recorde de rejeição no cargo

O nível de aprovação pública nas 4 primeiras semanas no cargo do Presidente Donald Trump está muito atrás dos seus predecessores, segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Gallup. O índice de 40% de Trump é mais que 20% baixo em comparação à média de um novo presidente.

Antes de Trump, o presidente com o nível mais baixo no primeiro mês de mandato era Bill Clinton, com 51%. As pesquisas do Gallup sobre os novos presidentes são realizadas há mais de 60 anos, desde o mandato do Presidente Dwoght D. Eisenhower.

A administração do presidente republicano tem enfrentado controvérsias desde o início, com a batalha judicial gerada pelo decreto de lei que impediu a entrada nos EUA de cidadãos de 7 países muçulmanos à saída do conselheiro de segurança nacional devido ao seu contato secreto com a Rússia.

Entretanto, Trump mantém uma base de apoio forte. Outra pesquisa realizada pelo Gallup revelou que a maioria dos americanos pensa que o presidente atual é um líder forte que mantém suas promessas. Na quinta-feira, durante uma coletiva de imprensa, Trump culpou a mídia “fora de controle” por seus problemas.

“Essa administração está funcionando como uma máquina afinada”, alegou ele.

As descobertas da nova pesquisa tiveram como base a coleta de dados pela Gallup US Daily e possui a margem de erro de 3%.