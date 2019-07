Trump: Batidas do ICE estão chegando e as instalações na fronteira são “incríveis”

O Presidente também elogiou o México por ajudar a conter o fluxo de imigrantes que buscam asilo nos EUA

O Presidente Donald Trump novamente ameaçou que o Departamento de Imigração (ICE) logo começaria a deter os imigrantes indocumentados para deportação. Além disso, ele elogiou os centros de detenção que mantêm imigrantes indocumentados, apesar das crescentes críticas às condições locais.

“Eu não as chamo de batidas. Eu digo que eles vieram ilegalmente e nós os estamos expondo legalmente. Elas (batidas) vão começar em breve. Estamos removendo as pessoas que entraram, todas essas pessoas ao longo dos anos que vieram ilegalmente, estamos removendo-as e levando-as de volta aos seus países”, disse ele.

Trump também elogiou o México por ajudar a conter o fluxo de imigrantes que buscam asilo nos EUA e insistiu que muitas das instalações de detenção para ilegais na fronteira “são incríveis”.

“Eu vi alguns desses lugares e eles são lindamente executados. Eles são limpos, são bons, fazem um ótimo trabalho”, disse ele, antes de culpar os democratas pelas condições, que ativistas denunciaram em um relatório no início desta semana.

“Eles estão lotados porque os democratas não nos dão nenhum alívio nessas brechas das leis. Nós temos brechas que são tão ruins. Temos asilo tão ruim”, disse Trump.

“Então esses lugares, muitos deles, nem todos, mas muitos deles são incríveis. Eles são muito bem administrados. A Patrulha de Fronteira e o ICE estão fazendo um ótimo trabalho. Eu acho que eles fazem um ótimo trabalho com essas instalações”, acrescentou.

Os comentários dele foram feitos apesar do relatório do inspetor-geral do Departamento de Segurança Nacional (DHS), que detalhou as condições severas em algumas instalações, incluindo superlotação e falta de saneamento. Os democratas nesta semana criticaram a Casa Branca por essas condições.