Trump compara indocumentados na fronteira a “alpinistas profissionais”

Desde que foi eleito, o Presidente visitou pela primeira vez a Califórnia

Na terça-feira (13), o Presidente Donald Trump verificou os protótipos da cerca que planeja construir ao longo de toda a fronteira dos EUA com o México. Durante a visita ao local, no sul de San Diego (CA), ele comparou os imigrantes que tentam entrar clandestinamente no país a “alpinistas profissionais”.

Trump observou de perto as estruturas de 30 pés (9 metros) erigidas nas proximidades da fronteira da Califórnia com o México. Ele alegou que um muro ao longo da fronteira é “verdadeiramente, a primeira linha de defesa”.

“Se você não tiver um sistema de muro, você não terá um país”, acrescentou.

O Presidente inspecionou os protótipos e reiterou que gostaria de ver um muro que mescle altura com visibilidade, como uma cerca, que permita que os patrulheiros vejam do outro lado. “Você poderia estar a dois pés de distância de um cartel criminosos e não saber que eles estariam lá”, comentou com relação às barreiras massivas de concreto. Entretanto, Trump alertou que os imigrantes indocumentados tentarão encontrar uma forma de ultrapassar qualquer obstáculo para entrar nos EUA.

“Ultrapassar o topo é fácil”, disse o Presidente enquanto discutia as diversas estruturas. “Eles (indocumentados) são como alpinistas profissionais. Eles são alpinistas incríveis”.

“Eles não conseguem escalar alguns desses muros, mas alguns deles eles podem”, acrescentou.

A viagem foi a primeira feita por Trump à Califórnia desde que se tornou presidente e o Departamento de Justiça (DOJ) anunciou que processaria judicialmente o estado por “obstruir os esforços de cumprimento das leis federais de imigração”. Ele alega que as políticas santuário no estado mais populoso da nação estão pondo o país em risco e arruinando a região. Além disso, ele criticou o Governador Jerry Brown, um democrata.

“Eu acho que o Governador Jerry Brown tem feito um trabalho muito pobre em administrar a Califórnia”, criticou Trump.

Ao longo da eleição em 2016, Trump defendeu a construção de um muro ao longo da fronteira, prometendo aos seus seguidores que o México pagaria por isso. Desde que foi eleito e tomou posse, ele tem pedido ao Congresso para liberar verba para o projeto e bloqueou diversas tentativas de reforma no sistema migratório porque precisava de mais verba.

Na terça-feira (13), ativistas realizaram manifestações contra o projeto em ambos os lados da fronteira. Um cartaz grande dizia: “Trump, nós não iremos pagar pelo seu muro”, preso à uma cerca antiga que separa San Diego (CA) de Tijuana, no lado mexicano.

Apesar das alegações de Trump que uma cerca seja necessária para impedir o tráfico de drogas e a passagem de imigrantes indocumentados, o Departamento de Segurança Nacional (DHS) informou que o índice de entradas clandestinas nos EUA é o mais baixo dos últimos 50 anos. As travessias clandestinas caíram 27% em 2017, em contraste com 2016.