Trump critica governador por limitar patrulha na fronteira

O Governador da Califórnia não acatou o plano de pôr patrulheiros da Guarda Nacional na divisa com o México

Na terça-feira (17), o Presidente Donald Trump criticou o governador da Califórnia, Jerry Brown, por limitar a ação de patrulheiros da Guarda Nacional na fronteira do estado com o México. Através de uma postagem no Twitter, ele alegou que a decisão provocaria o aumento da criminalidade na região.

“Parece que o Jerry Brown e a Califórnia não querem a segurança ao logo da fronteira muito porosa deles”, postou Trump no Twitter. “Ele não consegue resolver que a Guarda Nacional patrulhe e proteja a fronteira. A criminalidade alta vai simplesmente se tornar mais alta. O muro tão querido em San Diego já começou!”

Na segunda-feira (16), Brown disse que a Califórnia não acataria os termos de Trump de alocar patrulheiros da Guarda Nacional ao longo da fronteira com o México. O Governador acrescentou que estava disposto a enviar até 400 patrulheiros da Guarda para combater “crimes transitórios”, mas que eles não fariam o mesmo trabalho que os patrulheiros alocados em outros estados, incluindo ajudar a construir um muro e cumprimento das leis migratórias.

A Califórnia é o único estado dos EUA que faz fronteira com o México, mas que não participa do plano de Trump. Até agora, até 900 patrulheiros já foram alocados: 250 no Arizona, 650 no Texas e 60 no Novo México.

No início de abril, o Presidente anunciou que queria usar até 4 mil patrulheiros da Guarda Nacional para ajudar no combate à imigração clandestina devido o aumento das entradas ilegais.