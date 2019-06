Trump critica NASA por não falar sobre missão a Marte

“Por todo o dinheiro que estamos gastando, a NASA NÃO deveria estar falando sobre ir à lua”, postou o Presidente no Twitter

Na sexta-feira (7), o Presidente Donald Trump criticou a NASA por se concentrar em uma viagem de volta à lua e insistiu que Marte era um destino melhor.

“Por todo o dinheiro que estamos gastando, a NASA NÃO deveria estar falando sobre ir à lua; fizemos isso há 50 anos. Eles devem se concentrar nas coisas muito maiores que estamos fazendo, incluindo Marte (da qual a lua faz parte), Defesa e Ciência!” Postou ele no Twitter a bordo do avião Air Force One, enquanto voltava da comemoração do Dia D na França.

No mês passado, Trump disse durante o encontro com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, que o Japão e os EUA lançariam uma missão a Marte “muito em breve”.

“Vamos à lua”, disse Trump. “Vamos a Marte muito em breve”.

A NASA trabalhando num plano que poderia lançar uma nave tripulada a Marte até 2033 e o próprio Trump, há um mês, parecia mais entusiasmado com outra viagem lunar do que com uma viagem a Marte.

“Sob a minha administração, estamos restaurando a grandeza da @NASA e voltando à lua, depois para Marte. Estou atualizando meu orçamento para incluir um adicional de US$ 1,6 bilhão para que possamos retornar ao espaço de uma forma GRANDE!” Postou Trump no Twitter.