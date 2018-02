Trump culpa democratas na votação do DACA, que ele cancelou

Numa postagem no Twitter, o Presidente criticou os congressistas democratas

Na sexta-feira (16), o Presidente Donald Trump criticou duramente os congressistas democratas, os acusando de abandonar os jovens beneficiados pelo Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA). O programa protege da deportação e concede permissão de trabalho aos jovens indocumentados que foram trazidos aos EUA ainda na infância.

“Eu não consigo acreditar o quanto mau os recipientes do DACA têm sido tratados pelos democratas; totalmente abandonados!” Postou Trump no Twitter. “Os republicanos ainda estão trabalhando arduamente”.

Ainda assim, a razão de o Congresso estar tentando aprovar uma proposta migratória é porque Trump suspendeu o DACA em setembro de 2017, colocando em risco de deportação mais de 700 mil jovens indocumentados.

Posteriormente, o Presidente professou o amor dele pelos Dreamers, ou seja, indocumentados trazidos aos EUA ainda na adolescência e infância, e expressou o desejo de permitir que eles permaneçam no país; com algumas ressalvas. Ele exigiu que qualquer proteção aos Dreamers seja aprovada com a verba para a construção do muro ao longo de toda a fronteira com o México. Além disso, ele luta para o cancelamento da loteria do green card e do que considera “imigração em corrente”.

Em janeiro, o governo entrou em colapso porque os legisladores falharam em chegar a um acordo com relação à imigração. Com a aproximação de 5 de março, o Senado falhou na quinta-feira (15) em conquistar a aprovação de uma proposta migratória.

Trump disse que não está disposto a negociar as exigências impostas por ele, então, o futuro dos Dreamers continua incerto.